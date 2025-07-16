Жилой комплекс SWOI BERAWA

СВОЙ Berawa - это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Беравы - одном из самых престижных и ярких районов Бали. Здесь социальная жизнь острова находится прямо у вашего порога: лучшие рестораны, бары, три лучших пляжных клуба (Финны, Атлас, Ла-Бриса) и всего в 300 метрах от пляжа.
Особенности проекта:
Стильные таунхаусы для семей и долгосрочного проживания
Современные апартаменты с сильным арендным потенциалом
Просторные виллы для тех, кто ищет конфиденциальности
Крыша с бассейном и зоной отдыха
Ключевые преимущества:
Самый высокий уровень занятости и суточная доходность аренды в этом районе
Расположение в центре социальной и деловой сцены Беравы
Развитая инфраструктура: международные школы, кафе, спортзалы рядом
Идеально подходит для эмигрантов, цифровых кочевников и инвесторов
Идеально подходит как для краткосрочной аренды, так и для долгосрочного проживания
СВОЙ Berawa предназначена для динамичного социального и активного сообщества, сочетающего стиль, комфорт и сильный инвестиционный потенциал.