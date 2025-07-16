  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Tibubeneng
  4. Жилой комплекс SWOI BERAWA

Жилой комплекс SWOI BERAWA

Tibubeneng, Индонезия
Цена по запросу
7
ID: 28031
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Tibubeneng

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

English English

СВОЙ Berawa - это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Беравы - одном из самых престижных и ярких районов Бали. Здесь социальная жизнь острова находится прямо у вашего порога: лучшие рестораны, бары, три лучших пляжных клуба (Финны, Атлас, Ла-Бриса) и всего в 300 метрах от пляжа.

Особенности проекта:

  • Стильные таунхаусы для семей и долгосрочного проживания

  • Современные апартаменты с сильным арендным потенциалом

  • Просторные виллы для тех, кто ищет конфиденциальности

  • Крыша с бассейном и зоной отдыха

Ключевые преимущества:

  • Самый высокий уровень занятости и суточная доходность аренды в этом районе

  • Расположение в центре социальной и деловой сцены Беравы

  • Развитая инфраструктура: международные школы, кафе, спортзалы рядом

  • Идеально подходит для эмигрантов, цифровых кочевников и инвесторов

  • Идеально подходит как для краткосрочной аренды, так и для долгосрочного проживания

СВОЙ Berawa предназначена для динамичного социального и активного сообщества, сочетающего стиль, комфорт и сильный инвестиционный потенциал.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 42.0
Цена за м², USD 3,929
Цена квартиры, USD 165,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 115.0
Цена за м², USD 2,870
Цена квартиры, USD 330,000

Местонахождение на карте

Tibubeneng, Индонезия

