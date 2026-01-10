  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Санур
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Сануре, Индонезия

Бали
250
Малые Зондские острова
253
Бадунг
154
Северная Кута
78
Жилой комплекс Современные таунхаусы в самом сердце престижного туристического района Бали, Индонезия
Санур, Индонезия
от
$253,684
Новый эксклюзивный комплекс современных таунхаусов в центре Санура идеально подойдет как для получения арендного дохода, так и для собственного проживания. Современный дизайн с использованием качественных материалов и высочайших стандартов. Особенности квартир Полностью меблированные дона, …
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Санур, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 101–337 м²
3 объекта недвижимости 3
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
101.0
410,000
Квартира 2 комнаты
202.0
780,000
Квартира 3 комнаты
337.0
3,50 млн
Агентство
ESTABRO
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Türkçe
Жилой комплекс Апартаменты у океана
Санур, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты   1 спальня Первая линия океана Развитая инфраструктура комплекса Вид на океан Площадь: Здание - 101 м² Цена: 490 000 $ (4 851 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду:  Загрузка - 70% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 280$ ( 102 200 $ в год )…
Агентство
Baliray
