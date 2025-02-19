Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия

Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Здесь созданы все условия для поддержания активного образа жизни и полноценного отдыха.

Первый инвестиционный проект в районе Nuanu City: таунхаусы и квартиры «под ключ». Престижный жилой комплекс состоит из 34 квартир с 1 и 2 спальнями, 16 таунхаусов с 2, 3 и 4 спальнями, бассейна с баром, библиотеки, фитнес-комнаты, подземный паркинг, консьерж-сервис.

Резидентам и гостям предоставляются услуги премиум-класса и индивидуальное обслуживание. Управляющая компания берёт сдачу объектов в аренду на себя. Застройщик позиционирует комплекс как самый экологичный проект на Бали: в строительстве используется геополимерный бетон, а встроенная система «умного» охлаждения снижает выбросы углекислого газа на 50%.

Дополнительные возможности

Застройщик прогнозирует 12-16%, ориентируясь на данные управляющей компании и аналитики по рынку. Почему проект имеет высокую инвестиционную привлекательность:

Высокий потенциал роста стоимости недвижимости и арендной доходности премиум проекта в Нуану

Концепция локации: Экологически чистый район на Бали с первоклассным качеством воздуха, обилием зеленых прогулочных зон и отсутствия трафика

Долговечные материалы и устойчивые технологии для оптимального расходования ресурсов и снижения расходов

Клубный закрытый формат и богатая инфраструктура, за которую приезжающие готовы платить уже сейчас

Особенности квартир

Апартаменты и таунхаусы представляют собой городские тропические резиденции с современными кухнями со скрытой бытовой техникой, частными бассейнами, дзен-садами, террасами и подземной парковкой.

Премиум-услуги и тщательно подобранная программа для гостей и жителей

Общие зоны для работы и отдыха

Стильный дизайн, экологические строительные материалы и технологии «умного» дома

12-месячная гарантия на строительство и ответственность за дефекты без вопросов

Профессиональное управление гарантирует удобство владения

Лизхолд на 28 лет с продлением на 30 лет

Закрытая клубная территория (3,600 м²) с круглосуточной охраной, бассейном, спортивной зоной, высококлассным рестораном и коворкингом.

Передовые энергосберегающие технологии: солнечные панели, тройная фильтрация воды, мультизональное кондиционирование, использование дождевой воды для полива, переработка мусора.

Уникальная локация и все возможности для активной жизни: в окружении тропических джунглей и рисовых полей, рядом 5 гектаров прогулочных зон и пляж с черным песком, с гарантированным доступом к 30+ объектам разнообразной инфраструктуры Нуану.

Опытный застройщик премиум недвижимости: опыт ко-девелопера с 20+ реализованными премиум проектами в Индонезии. А также 25 лет гарантии на конструктив.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Нуану — новая локация на живописном балийском побережье. На территории протекают 2 реки, а чистый пляж расположен у подножия пологих холмов и обширной зелёной зоны. На площади 44 гектаров автономного сообщества создано 9 рекреационных зон с арт-площадками, школами, фудкортами, многофункциональными пространствами, парками и развлечениями.

В этом районе есть частные пляжи, школы, рестораны, развлечения, выставки, экспериментальные парки, ультрасовременный оздоровительный центр, а также образовательные учреждения, мероприятия, ретриты и розничная торговля. 1 км до международной школы.