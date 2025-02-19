Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия

Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Здесь созданы все условия для поддержания активного образа жизни и полноценного отдыха.
Первый инвестиционный проект в районе Nuanu City: таунхаусы и квартиры «под ключ». Престижный жилой комплекс состоит из 34 квартир с 1 и 2 спальнями, 16 таунхаусов с 2, 3 и 4 спальнями, бассейна с баром, библиотеки, фитнес-комнаты, подземный паркинг, консьерж-сервис.
Резидентам и гостям предоставляются услуги премиум-класса и индивидуальное обслуживание. Управляющая компания берёт сдачу объектов в аренду на себя. Застройщик позиционирует комплекс как самый экологичный проект на Бали: в строительстве используется геополимерный бетон, а встроенная система «умного» охлаждения снижает выбросы углекислого газа на 50%.Дополнительные возможности
Застройщик прогнозирует 12-16%, ориентируясь на данные управляющей компании и аналитики по рынку. Почему проект имеет высокую инвестиционную привлекательность:
Апартаменты и таунхаусы представляют собой городские тропические резиденции с современными кухнями со скрытой бытовой техникой, частными бассейнами, дзен-садами, террасами и подземной парковкой.Преимущества
Нуану — новая локация на живописном балийском побережье. На территории протекают 2 реки, а чистый пляж расположен у подножия пологих холмов и обширной зелёной зоны. На площади 44 гектаров автономного сообщества создано 9 рекреационных зон с арт-площадками, школами, фудкортами, многофункциональными пространствами, парками и развлечениями.
В этом районе есть частные пляжи, школы, рестораны, развлечения, выставки, экспериментальные парки, ультрасовременный оздоровительный центр, а также образовательные учреждения, мероприятия, ретриты и розничная торговля. 1 км до международной школы.