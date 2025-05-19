Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия

На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 23.5 года (с возможностью продления).

В продаже осталось всего 2 таунхауса, которые будут полностью готовы к 3 кварталу 2024 года.

Особенности квартир

Просторные и светлые лофт-таунхаусы с системой "умного дома" и функциональной открытой концепцией планировки, включающей гостиную, кухню и столовую на главном этаже и спальню с рабочей зоной на втором этаже.

Удобства и оснащение в доме

В стоимость таунхаусов включена отделка, мебель и бытовая техника.

Преимущества

Средняя заполняемость юнитов в районе Чангу, по оценке застройщика, составляет 80%.

Оценка доходности от застройщика составляет от 11% в год.

УК берёт на себя управление и сдачу таунхаусов в аренду.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Около 8 минут на байке до школы Montessori, супермаркета и ресторана. 15 минут до пляжа Бату Болонг.