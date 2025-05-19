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Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$160,507
18.05.2025
$160,507
17.05.2025
$159,914
16.05.2025
$160,021
14.05.2025
$161,310
13.05.2025
$159,589
11.05.2025
$159,245
10.05.2025
$159,777
09.05.2025
$158,479
08.05.2025
$157,902
07.05.2025
$158,449
14.04.2025
$172,525
13.04.2025
$172,627
12.04.2025
$173,270
11.04.2025
$177,186
10.04.2025
$177,909
09.04.2025
$178,801
08.04.2025
$163,373
06.04.2025
$163,471
05.04.2025
$161,981
04.04.2025
$164,145
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ID: 14748
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In CRM: 2348844
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 23.5 года (с возможностью продления).

В продаже осталось всего 2 таунхауса, которые будут полностью готовы к 3 кварталу 2024 года.

Особенности квартир

Просторные и светлые лофт-таунхаусы с системой "умного дома" и функциональной открытой концепцией планировки, включающей гостиную, кухню и столовую на главном этаже и спальню с рабочей зоной на втором этаже.

Удобства и оснащение в доме

В стоимость таунхаусов включена отделка, мебель и бытовая техника.

Преимущества

Средняя заполняемость юнитов в районе Чангу, по оценке застройщика, составляет 80%.

Оценка доходности от застройщика составляет от 11% в год.

УК берёт на себя управление и сдачу таунхаусов в аренду.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Около 8 минут на байке до школы Montessori, супермаркета и ресторана. 15 минут до пляжа Бату Болонг.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$160,507
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