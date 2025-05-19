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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$358,677
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20
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ID: 26314
ID новостройки на Realting
In CRM: 2453981
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Уединенный эксклюзивный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Проект включает 5 просторных современных вилл с 2-3 спальнями.

Каждая вилла имеет:

  • большое открытое пространство с террасой и бассейном
  • большой ухоженный сад с уютными зонами отдыха и прудами с рыбками

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованная кухня с центральным островом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу реки с водопадом, в 8 минутах езды от центра Убуда, в 10-15 минутах езды от самых популярных достопримечательностей Убуда, таких как лес обезьян, улица ручной резьбы по дереву, студия Yoga Barn и многое другое.

  • Чангу - 55 минут
  • Аэропорт - 70 минут
  • Пляж Санур - 45 минут
  • Белый песчаный пляж - 55 минут
  • Рисовые террасы - 25 минут

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$358,677
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