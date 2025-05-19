Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия

Уединенный эксклюзивный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Проект включает 5 просторных современных вилл с 2-3 спальнями.

Каждая вилла имеет:

большое открытое пространство с террасой и бассейном

большой ухоженный сад с уютными зонами отдыха и прудами с рыбками

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Полностью оборудованная кухня с центральным островом

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу реки с водопадом, в 8 минутах езды от центра Убуда, в 10-15 минутах езды от самых популярных достопримечательностей Убуда, таких как лес обезьян, улица ручной резьбы по дереву, студия Yoga Barn и многое другое.