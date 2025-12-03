  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Северная Кута
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Северной Куте, Индонезия

Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Показать все Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Показать все Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые рассве…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$348,194
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг. Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из: ресторана и бара переговорной комнаты для бизне…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Показать все Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Чангу, Индонезия
от
$360,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты с живописным видом на берегу океана. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год. Апартаменты с укомплектованной кухней и техникой премиум-класса. Расположение в туристической локации в районе Берава. В трех минутах пешком от океана. Удобства: - Atlas Beach Club 9 мину…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
90.0
360,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$885,406
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. В продаже осталось всего 2 виллы! Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 25 лет (с возможностью продления). О…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$260,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
3 объекта недвижимости 3
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используют…
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$158,180
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Ми…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Показать все Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Чангу, Индонезия
от
$160,676
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией. Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%. Апартаменты с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, аудиосистема в спа…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Показать все Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Индонезия
от
$156,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 40–89 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный взнос - 25%. Расположение в самой модной локации, на главной улице Чангу - Бату Болонг. При перепродаже собственник оплачивает налог на прибыль - 10%. Пятизвездочный комплекс с уникальной ин…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0 – 49.1
156,000 – 224,603
Квартира 2 комнаты
89.2
340,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$426,188
В комплексе к продаже доступны последние односпальные апартаменты на третьем этаже и двуспальный пентхаус на втором этаже. Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром. Ожидаемая сдача комплекса: 4 квартал 2024. Преимущества Есть возможность частичн…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Показать все Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу, в 300 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
300,000
Квартира 2 комнаты
162.0
640,000
Агентство
ESTABRO
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Показать все Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$214,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Показать все Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
СВОЙ Berawa - это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Беравы - одном из самых престижных и ярких районов Бали. Здесь социальная жизнь острова находится прямо у вашего порога: лучшие рестораны, бары, три лучших пляжных клуба (Финны, Атлас, Ла-Бриса) и всего в 300 метрах о…
Застройщик
SWOI DEVELOPMENT
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Чангу, Индонезия
от
$139,516
Год сдачи 2023
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апар…
Застройщик
Samahita Group
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Показать все Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Индонезия
от
$170,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 48–162 м²
6 объектов недвижимости 6
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Представляем первый и единственный в своем роде клубный дом The Umalas Signature — идеальное сочетание роскошной жизни и выгодных инвестиций. Расположенный в самом сердце «трендового треугольника Бали» (Чангу, Семиньяк, Керобок…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
170,000 – 275,000
Квартира 2 комнаты
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Квартира 3 комнаты
162.0
730,000
Агентство
ESTABRO
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Показать все Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 31–49 м²
5 объектов недвижимости 5
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Застройщик
BREIG Property Investments
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$139,138
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан! Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 1 спальня Вид на океан Бассейн Тренажерный зал Площадь: Площадь объекта - 60,58 м² Цена: 240 000 $ (3 962 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 160 $ Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $ Выручка в год с уче…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Показать все Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$163,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 51–150 м²
5 объектов недвижимости 5
LOFT Умалас - современный жилой комплекс в тихом зеленом районе, окруженном виллами и рисовыми полями. Это идеальный выбор для семей: нет шумных мест поблизости и всего 7 минут на велосипеде до пляжа.Комплекс предлагает:Просторные двухуровневые таунхаусы и стильные апартаменты на чердакеСеме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
145,000
Вилла
75.0 – 150.0
185,000 – 400,000
Застройщик
SWOI DEVELOPMENT
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Tibubeneng, Индонезия
от
$547,160
Мини-комплекс изысканных вилл "под ключ". На выбор есть виллы с 2 спальнями площадью 125,7 м2 и с 3 спальнями площадью 424 м2. Каждая вилла имеет персональный бассейн. Виллы с 3 спальнями имеют террасу на крыше с зоной барбекю. Особенности квартир качественный керамогранит на полу лестницы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$436,734
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$333,270
Предлагаются таунхаусы и вилла с бассейнами и парковочными местами. Комплекс состоит из виллы и 4 таунхаусов и располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Особенности квартир Вилла. Просторная и стильная гостиная в светлых тонах с панорамными окнами и и…
Агентство
TRANIO
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Показать все Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн 2 этажа Парковка Умный дом Бесплатное членство в FINS Площадь:  Здание - 90 м² Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85%  Выручка в сутки с учетом загрузки  объекта в год - 200 $ (45 890 $) Прибыль с у…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Показать все Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. Срок сдачи: 1 квартал 2026 года. В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа. Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
110,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чангу, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Вилла с дизайнерским ремонтом и мебелью. Вилла обладает частным бассейном, г…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$179,071
В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов. Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжны…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$176,982
113 апартаментов в 7 минутах на байке от пляжа Бату Болонг в самой модной локации Бали. Уникальное зданием с волнообразной крышей, которая воплощает идею идеальной волны для серфинга, отражая дух и страсть к жизни, гармонию с природой человека и воды. Концепт "Jungle roof" символизирует уваж…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$198,968
Предлагаются виллы и апартаменты премиум класса. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Рентабельность от 15% в течение 7 лет. Р…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты У океана Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 47 м² Цена: 180 000 $ (3 830 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта -…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$742,980
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$124,255
Presale нового блока апартаментов в первоклассном жилом комплексе. На выбор предлагаются студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн. Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, апартаменты и пентхаусы. Некотор…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$396,941
Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Показать все Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Показать все Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Чангу, Индонезия
от
$123,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 42–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Эта комфортабельная жилая квартира, расположенная в самом верхнем месте и полностью развитом районе Кангу, имеет статус красной зоны, что гарантирует инвесторам право сдавать жилье туристам на ежедневной основе. Он находится только в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, т…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0 – 69.0
143,000 – 162,000
Застройщик
Aviator
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Показать все Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Чангу, Индонезия
от
$267,290
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех). Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умно…
Агентство
Darton Global
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$236,274
Комплекс включает 15 меблированных таунхаусов с 1, 2 или 4 спальнями. Особенности: собственные бассейны парковка терраса патио Преимущества Ожидаемая доходность - 10-16%. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном туристическом районе с лучшими кафе и ночными к…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Апартаменты  Зона отдыха на крыше 1 спальня Бассейн с видом на океан Океан в 5 минутах Лучшие пляжные клубы в пешей доступности Площадь: Апартаменты - 34 м² Цена: 140 000 $ (4 118 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 100 $ Загрузка - 8…
Агентство
Baliray
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Показать все Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с …
Агентство
Baliray
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты 1 этаж 1 спальня Терраса с собственным садом Площадь: Апартаменты - 71 м² Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $ Выручка в год с учетом загрузк…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность. Л…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Tibubeneng, Индонезия
от
$646,644
Мини-комплекс изысканных вилл «под ключ». На выбор есть виллы с 3 и 4 спальнями. В данном комплексе продумано все до мелочей, способных формировать новые привычки. Виллы подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду. Каждая вилла предлагает несколько спален с собственной гардеробной, сан…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$218,864
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Проект сдан в 2024 году и готов к заселению. Таунхаусы выполнены в двух вариантах дизайна интерьера: светлом и минимализме, а при строительстве использовались профессиональные технологии с максимальной устойчивостью ко…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$3,09 млн
Предлагается эксклюзивная вилла с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасой на крыше и бассейном 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2021 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубов, кафе и ре…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$248,710
Клубный поселок, расположенный вокруг живописных холмов самого востребованного района Бали - Чангу. Архитекторам удалось совместить современные технологии и минималистичный дизайн, которые гармонируют с природных ландшафтом. Особенности: широкие дороги и парковка тропические и сады и больши…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$160,169
Премиальный комплекс из 50 апартаментов с террасой на крыше. Особенности: виды на океан и рисовые террасы большой инфинити-бассейн ресторан коворкинг тренажерный зал Окончание строительства - 2 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в Чангу, в 700 метр…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Чангу, Индонезия
от
$189,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика с опытом работы на Бали 20+ лет! Наш премиальный БУТИК-ОТЕЛЬ Prima Residence, расположенный в одной из лучших локаций - на главной улице района Бали - Чангу, всего 300 метров от пляжа Бату Болонг. Район Чангу является одним из са…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$166,138
Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены: Бассейн на крыше только для взрослых Детский водный центр Splash Бассейн площадью 866 м2 25-метровый басс…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Показать все Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 60–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби". Более 50 популярных кафе и рес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Агентство
DDA Real Estate
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Показать все Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузк…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Показать все Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Чангу, Индонезия
от
$112,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в популярном районе. ROI 18-21%. Окупаемость за 4-6 лет. Рассрочка 0% на период строительства. Лизхолд. Район Чангу является самым популярным районом на Бали для инвестиций. Апартаменты в уникальном жилом комплексе с удобствами. Апартаменты будут идеальным решением для и…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$288,503
Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества. Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, о…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Показать все Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$119,000
Площадь 41–68 м²
2 объекта недвижимости 2
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 68.0
119,000 – 179,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Показать все Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
4 объекта недвижимости 4
MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце туристического района Берва, всего в 500 метрах от знаменитых пляжей Batu Bolong и Berawa. Район известен как эпицентр серф-культуры, трендовых пляжных клубов (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
280,000 – 430,000
Квартира 2 комнаты
162.0
540,000 – 840,000
Агентство
ESTABRO
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Показать все Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Бассейн на крыше Фитнес центр Цена: 250 000 (4 990 $ за м2) Площадь: Площадь объекта - 40, 1 м² Доход от сдачи в аренду:  Загрузка - 60% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Показать все Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Чангу, Индонезия
от
$127,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций. Пассивный доход 10-20% годовых. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». До океана всего 10 минут пути. Апарт-отель построен из 4-х этажей и разделен на 20 секций. Статус апарт-отеля и расположение в «красной зон…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
162,000
Агентство
DDA Real Estate
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Показать все Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Апартаменты Rooftop на крыше комплекса Студия Кухонная зона Площадь: Апартаменты - 35 м² Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $  Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $ Прибыль …
Агентство
Baliray
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$363,116
Основная идея проекта создать прогулочные аллеи вокруг комплекса со скамейками, где можно отдохнуть и пообщаться. Именно поэтому мы создали жилой комплекс без байков и машин. Для этого на въезде расположили 2 подземных паркинга с закрепленными местами для жителей и гостей. Инфраструктура: 2…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$217,869
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями. Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$815,767
Комплекс включает в себя 4 большие виллы с эксклюзивной террасой на крыше, поднявшись на которую можно устроить BBQ party и любоваться закатом. Предлагается меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Управляюща…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Показать все Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Показать все Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Чангу, Индонезия
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Апартаменты в пяти минутах от океана. К моменту завершения строительства цена вырастет более чем на 25%. Арендная доходность - 15%. Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса. Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана. Атмо…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Показать все Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Чангу, Индонезия
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в оживленном центре Чангу. Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна. Срок сдачи: март 2025. В комплексе разнообразная инфраструктура: - Бассейн; - Круглосуточный консьерж; - Интеллектуаль…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Показать все Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс в популярном районе Чангу.  Прогнозируемая окупаемость - 17%. Надежный застройщик.  Апартаменты и виллы полностью меблированы и созданы с красивым дизайном интереьра.  Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован сред…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 42.0
110,000 – 140,000
Вилла
96.0 – 100.0
250,000 – 265,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Показать все Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$220,000
Год сдачи 2024
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$1,99 млн
Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций. Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля. Инвестор получает виллу под ключ: швейцарска…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загру…
Агентство
Baliray
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Показать все Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Чангу, Индонезия
от
$195,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 50–93 м²
8 объектов недвижимости 8
PRIMA RESIDENCE — это премиальный жилой комплекс от создателей отеля Citadince, расположенный в сердце Бату Болонг, всего в 300 метрах от океана. Район Чангу, где находится проект, является эпицентром серф-культуры Бали и популярным местом среди туристов и экспатов. В пешей доступности наход…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.4
195,000 – 259,000
Квартира 2 комнаты
93.1
398,000 – 498,000
Агентство
ESTABRO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$188,024
Предлагается к продаже доходная недвижимость с высокой окупаемостью! Бали - одно их самых желанных и привлекательных мест не только для краткосрочных путешествий, но и для длительного проживания. Климатические условия дают почувствовать себя в бесконечном лете, что сопутствует круглогодичном…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$108,438
Комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где каждый рассвет и закат - это шедевр природы. Ваш роскошный уединённый рай с лёгким доступом к оживлённой местной культуре - совершенство, созданное для жизни и аренды. В апартаментах есть система "умного дом…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Показать все Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - 17%. Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость. Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0
160,000
Вилла
100.0
350,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$318,348
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клу…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$1,19 млн
Первый на Бали частный комплекс премиальных вилл с гостиничной инфраструктурой. Помимо сервисов и удобств гостиничного типа таких как зал, коворкинг, ресторан и круглосуточная охрана, комплекс также предоставляет возможность централизованного технического обслуживания вилл снаружи, не беспок…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Показать все Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Чангу, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Клубный апарт-отель под управлением Ribas в самом сердце Чангу на улице Берава Роскошный комплекс из 29 апартаментов с бассейном длиной 25 метров. Прекрасная локация расположена так, чтобы легко добираться до всех основных достопримечательностей острова. Кол-во спален: студия Площа…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Показать все Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от