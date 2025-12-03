Чангу, Индонезия

Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций. Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля. Инвестор получает виллу под ключ: швейцарска…