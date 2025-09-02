  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилой комплекс XO PROJECT I

Жилой комплекс XO PROJECT I

Чангу, Индонезия
от
$160,000
19.09.2025
$160,000
02.12.2024
$140,000
21.03.2024
$125,000
;
13
Оставить заявку
ID: 16362
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты.

Прогнозируемая окупаемость - 17%.

Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость.

Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем необходимым для комфортного проживания.

Удобства комплекса:
- Кинотеатр под открытым небом;
- Бар, кафе;
- Зона отдыха.

Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 10.10.24 г.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.0
Цена за м², USD 4,324
Цена квартиры, USD 160,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 100.0
Цена за м², USD 3,500
Цена квартиры, USD 350,000

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$89,535
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
Цена по запросу
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$170,000
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,981
Вы просматриваете
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Показать все Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$220,000
Год сдачи 2024
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Bukit, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов. Близость к океану и удобный доступ к основным о…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$378,038
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр. Преимущества скидка 5% при единоразовой 100% оплате полное юридическое сопровождение внутренняя отделка и меблирование разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи ROI - 17% прав…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
02.09.2025
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
Показать все публикации