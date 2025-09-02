Жилой комплекс XO PROJECT I

Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты.
Прогнозируемая окупаемость - 17%.
Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость.
Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем необходимым для комфортного проживания.
Удобства комплекса:
- Кинотеатр под открытым небом;
- Бар, кафе;
- Зона отдыха.
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!
*стоимость указана на 10.10.24 г.