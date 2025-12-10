tanjung skuie, Индонезия

На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 1 спальней, представляем виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Если вы ищете недорогое жилье, наша вилла с одной спальней в стиле глэмпинг может быть идеальным выбором для вас. Хотя на этой вилле нет собственной ванной комнаты, несколько в…