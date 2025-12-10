  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Западная Нуса-Тенгара
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

Lombok Timur
2
Jerowaru
2
tanjung skuie
2
Bima
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Показать все Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Desa Rora, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 40 м²
2 объекта недвижимости 2
Современные апартаменты с отделкой под ключ.  Рост цены более чем на 25%. Арендная доходность - 15%. Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса. Пять минут до океана.  Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана. Атмосфера рассла…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Показать все Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$34,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 1 спальней, представляем виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Если вы ищете недорогое жилье, наша вилла с одной спальней в стиле глэмпинг может быть идеальным выбором для вас. Хотя на этой вилле нет собственной ванной комнаты, несколько в…
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Показать все Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Индонезия
от
$89,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
На продажу: 80 лет аренды Исследуйте эту квартиру с 3 спальнями, расположенную в Сунут Ломбок. Эта просторная гостиная, состоящая из трех спален и гостиной, идеально подходит для больших семей или группы друзей, которым требуются дополнительные комнаты для различных целей. В квартире есть т…
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
OneOne
На карте
Realting.com
Перейти