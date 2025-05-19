Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия

Архитектурная концепция комплекса вдохновлена солнцем - символом света, тепла и энергии. Застройщик стремился создать здания, которые передают чувство гармонии и спокойствия через минимализм и чёткие геометрические формы. Симметрия и линии, словно солнечные лучи, подчёркивают идею порядка и естественной красоты. Традиции и природа острова Бали, с его плавными переходами от естественного к рукотворному, стали основой для соединения современного дизайна с уважением к окружающей среде.

Здания отличаются простотой и лаконичностью форм, где каждая деталь подчёркивает минимализм. Панорамное остекление усиливает взаимодействие интерьера с природой, позволяя свету и окружающим видам становиться частью пространства. Основные материалы — камень и стекло — выбраны для того, чтобы подчеркнуть экологичность и устойчивость. Белые и светлые поверхности стен символизируют чистоту и бесконечность.

Комплекс включает:

16 вилл с 1 спальней и джакузи

8 вилл с 2 спальнями

1 большую виллу с 3 спальнями

круглосуточный ресепшн

консьерж сервис

мотопрокат

коворкинг

фитнес зал

йога-центр

Juice Bar

Italian cafeteria

На территории комплекса расположено все что необходимо для комфортного отдыха. Также к услугам постояльцев бесплатное гольф-кар такси, которое доставит вас на пляж или заберёт поздно вечером из ближайшего бара.

Также здесь расположен небольшой домашний храм, где каждое утро проходит священный обряд Canang Sari — подношение богам с цветами, благовониями и молитвами. Главной частью ритуала является молитва - благодарность Солнцу. Этот утренний ритуал дарит ощущение покоя и связи с балийской культурой. Атмосфера солнца, тишины и духовности станет точкой притяжения для тех, кто ищет нечто настоящее.

Дополнительные возможности

Белоснежный песок, бирюзовый океан, удобные шезлонги и бар – закрытый пляж только для гостей комплекса. В любое время вас доставит туда гольф-кар всего за несколько минут. Здесь не нужно искать свободное место – только вы, океан и комфорт. Наслаждайтесь утренним кофе у воды или вечерним коктейлем под звездами. Ваш уголок рая ждет вас.

Проект является партнером известного beach club Canna, который находится всего в 7 минутах езды на гольф-каре. К услугам постояльцев:

шикарные панорамные виды и пляж

4 ресторана

бесплатные водные активности

пляжные полотенца, welcome drink и многое другое - все абсолютно бесплатно для гостей

Удобства и оснащение в доме

Планировки спроектированы так, чтобы каждая комната была наполнена естественным светом. Просторные помещения, высокие потолки и открытые зоны создают ощущение свободы и воздуха. Пространства продуманы так, чтобы гости чувствовали себя комфортно и могли наслаждаться окружающей атмосферой.

В стандартную комплектацию виллы входят:

Вся необходимая мебель высочайшего качества

Техническое оснащение от Philips, Sharp, Shneider и других мировых лидеров

Полный набор бытовой техники и посуды от ведущих брендов

Качественные предметы интерьера от локальных производителей

Расположение и объекты поблизости

Нуса-Дуа – это курортная столица Бали, знаменитая своими белоснежными пляжами, бирюзовой водой и роскошными отелями. Этот район создавался специально для комфортного отдыха: здесь расположены лучшие пятизвездочные резорты, элитные рестораны, поля для гольфа и частные пляжи с идеальным сервисом. Нуса-Дуа славится не только чистыми пляжами с мягкими волнами, идеальными для отдыха и водных видов спорта, но и галереями с азиатским искусством и величественными религиозными памятниками.

Нуса-дуа привлекает путешественников, которые выбирают высокий уровень сервиса, уединенные пляжи и безупречный комфорт. Это место для состоятельных туристов, ценителей премиального отдыха, семей, которые ищут спокойствие и безопасность, а также тех, кто любит балийскую природу в сочетании с современной инфраструктурой.