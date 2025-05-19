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  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$243,929
;
11
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Описание Описание
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ID: 26352
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In CRM: 2448903
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Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Архитектурная концепция комплекса вдохновлена солнцем - символом света, тепла и энергии. Застройщик стремился создать здания, которые передают чувство гармонии и спокойствия через минимализм и чёткие геометрические формы. Симметрия и линии, словно солнечные лучи, подчёркивают идею порядка и естественной красоты. Традиции и природа острова Бали, с его плавными переходами от естественного к рукотворному, стали основой для соединения современного дизайна с уважением к окружающей среде.

Здания отличаются простотой и лаконичностью форм, где каждая деталь подчёркивает минимализм. Панорамное остекление усиливает взаимодействие интерьера с природой, позволяя свету и окружающим видам становиться частью пространства. Основные материалы — камень и стекло — выбраны для того, чтобы подчеркнуть экологичность и устойчивость. Белые и светлые поверхности стен символизируют чистоту и бесконечность.

Комплекс включает:

  • 16 вилл с 1 спальней и джакузи
  • 8 вилл с 2 спальнями
  • 1 большую виллу с 3 спальнями
  • круглосуточный ресепшн
  • консьерж сервис
  • мотопрокат
  • коворкинг
  • фитнес зал
  • йога-центр
  • Juice Bar
  • Italian cafeteria

На территории комплекса расположено все что необходимо для комфортного отдыха. Также к услугам постояльцев бесплатное гольф-кар такси, которое доставит вас на пляж или заберёт поздно вечером из ближайшего бара.

Также здесь расположен небольшой домашний храм, где каждое утро проходит священный обряд Canang Sari — подношение богам с цветами, благовониями и молитвами. Главной частью ритуала является молитва - благодарность Солнцу. Этот утренний ритуал дарит ощущение покоя и связи с балийской культурой. Атмосфера солнца, тишины и духовности станет точкой притяжения для тех, кто ищет нечто настоящее.

Дополнительные возможности

Белоснежный песок, бирюзовый океан, удобные шезлонги и бар – закрытый пляж только для гостей комплекса. В любое время вас доставит туда гольф-кар всего за несколько минут. Здесь не нужно искать свободное место – только вы, океан и комфорт. Наслаждайтесь утренним кофе у воды или вечерним коктейлем под звездами. Ваш уголок рая ждет вас.

Проект является партнером известного beach club Canna, который находится всего в 7 минутах езды на гольф-каре. К услугам постояльцев:

  • шикарные панорамные виды и пляж
  • 4 ресторана
  • бесплатные водные активности
  • пляжные полотенца, welcome drink и многое другое - все абсолютно бесплатно для гостей
Удобства и оснащение в доме

Планировки спроектированы так, чтобы каждая комната была наполнена естественным светом. Просторные помещения, высокие потолки и открытые зоны создают ощущение свободы и воздуха. Пространства продуманы так, чтобы гости чувствовали себя комфортно и могли наслаждаться окружающей атмосферой.

В стандартную комплектацию виллы входят:

  • Вся необходимая мебель высочайшего качества
  • Техническое оснащение от Philips, Sharp, Shneider и других мировых лидеров
  • Полный набор бытовой техники и посуды от ведущих брендов
  • Качественные предметы интерьера от локальных производителей
Расположение и объекты поблизости

Нуса-Дуа – это курортная столица Бали, знаменитая своими белоснежными пляжами, бирюзовой водой и роскошными отелями. Этот район создавался специально для комфортного отдыха: здесь расположены лучшие пятизвездочные резорты, элитные рестораны, поля для гольфа и частные пляжи с идеальным сервисом. Нуса-Дуа славится не только чистыми пляжами с мягкими волнами, идеальными для отдыха и водных видов спорта, но и галереями с азиатским искусством и величественными религиозными памятниками.

Нуса-дуа привлекает путешественников, которые выбирают высокий уровень сервиса, уединенные пляжи и безупречный комфорт. Это место для состоятельных туристов, ценителей премиального отдыха, семей, которые ищут спокойствие и безопасность, а также тех, кто любит балийскую природу в сочетании с современной инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$243,929
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