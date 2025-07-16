Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.

Клубный апарт-отель под управлением Ribas в самом сердце Чангу на улице Берава
Роскошный комплекс из 29 апартаментов с бассейном длиной 25 метров.
Прекрасная локация расположена так, чтобы легко добираться до всех основных достопримечательностей острова.
Кол-во спален: студия
Площадь: 33 м2
Меблировка: полная
Цена: от 135.000 USD
Leasehold 28 лет + 25 продление.
Для инвесторов:
Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 12%
Комплексом будет управлять профессиональный международный отельный оператор Ribas Hotels Group.
Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года.
Инфраструктура: