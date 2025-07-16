  1. Realting.com
Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.

Чангу, Индонезия
от
$135,000
9
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Клубный апарт-отель под управлением Ribas в самом сердце Чангу на улице Берава

Роскошный комплекс из 29 апартаментов с бассейном длиной 25 метров.

Прекрасная локация расположена так, чтобы легко добираться до всех основных достопримечательностей острова.

Кол-во спален: студия
Площадь: 33 м2
Меблировка: полная

Цена: от 135.000 USD

Leasehold 28 лет + 25 продление.

Для инвесторов:

Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 12%

Комплексом будет управлять профессиональный международный отельный оператор Ribas Hotels Group.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Кафе и Бар
  • Охрана 24/7

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вы просматриваете
