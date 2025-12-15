  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Табанан
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Табанане, Индонезия

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$147,435
Комплекс включает 67 апартаментов, вилл и таунхаусов. Проект является неотъемлемой частью экосистемы Нуану, предоставляющей жителям беспрепятственный доступ к развитой инфраструктуре, зеленым зонам, развлекательным центрам и образовательным учреждениям. Инфраструктура района: Коворкинг Пля…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Показать все Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Табанан, Индонезия
от
$157,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали. Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций. Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2. Это не прост…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Kaba Kaba, Индонезия
от
$328,296
Комплекс включает 16 вилл с 2-4 спальнями, построенных с особым вниманием к деталям и с использованием высококачественных материалов. Особенности: собственные бассейны живописные виды Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе Кабакаба, где вы сможете нас…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Индонезия
от
$91,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 32 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в Буките с видом на океан. Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания. Доходность от аренды: 30% за период строительства. Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой. Срок с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0
91,200
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Beraban, Индонезия
от
$157,000
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали. Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций. Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2. Это не прост…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 8
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 8
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 8
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 8
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Индонезия
от
$310,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 95–263 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый инвестиционный проект в модном районе Улувату на Бали. ROI 14 - 16%. Индивидуальная рассрочка. Виллы предлагаются с полной отделкой "под ключ", что включает в себя современную мебель и интерьерные решения. Подключена система "Умный дом". Срок сдачи ALEX VILLAS COMPLEX 8: серед…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$180,563
Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Зде…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$234,194
Проект недвижимости на Бали в Nuanu Creative City, в 10 минутах ходьбы от океана и в 5 минутах от всех городских объектов. Мы предлагаем новый тип недвижимости, который можно использовать для временного проживания в сообществе, отдыхать в атмосфере гостеприимства Бали или получать доход, сда…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Показать все Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Табанан, Индонезия
от
$95,045
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Azoria Living – роскошь, стиль жизни и инвестиции в Улувату, Бали.Уникальная концепция жизни в стиле Wellness & Resort.Обзор проекта:Azoria Living by COCO Development переопределяет современные возможности для жизни и инвестиций на Бали.Расположенный всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс ANTA OASIS
Жилой комплекс ANTA OASIS
Жилой комплекс ANTA OASIS
Жилой комплекс ANTA OASIS
Жилой комплекс ANTA OASIS
Показать все Жилой комплекс ANTA OASIS
Жилой комплекс ANTA OASIS
Tegalinggah, Индонезия
от
$93,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс в трех минутах от океана. Прогнозируемая доходность до 15% Форма собственности: Leasehold 30+20 лет Сдача комплекса: 4 квартал 2026 г. Район: Букит. Апартаменты, таунхаусы и вилла, с панорамным остеклением. Мебель и техника. Инфраструктура уровня резорта: - 2 ресторана …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Показать все Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Индонезия
от
$94,987
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Azoria Living – роскошь, стиль жизни и инвестиции в Улувату, Бали.Уникальная концепция жизни в стиле Wellness & Resort.Обзор проекта:Azoria Living by COCO Development переопределяет современные возможности для жизни и инвестиций на Бали.Расположенный всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти