Batukandik, Индонезия

Это современный премиальный комплекс, в котором будет все необходимое для отдыха и ярких эмоций: ресторан, люксовый SPА и панорамная сауна с видом на океан. Комплекс из 25 вилл находится на возвышении с видом на потрясающие закаты. Каждая вилла имеет личный бассейн и полностью меблирована. В…