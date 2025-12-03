  1. Realting.com
  Индонезия
  Нуса-Дуа
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Нусах-Дуа, Индонезия

Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$363,116
Стильный жилой комплекс состоит из 49 вилл площадью от 40 до 120 м2, на выбор есть дома с 1, 2 или 3 спальнями. Опционально можно построить террасу на первом этаже и на крыше дома. Благодаря каскадному расположению вилл на участке из каждого дома открывается вид на море. Преимущества застр…
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 32 м²
3 объекта недвижимости 3
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина. Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песча…
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Беноа, Индонезия
от
$190,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Апартаменты 1 этаж в апартаментах 1 спальня Бассейн Океан Площадь: Здание - 35 м² Цена: 190 000 $ (5 425 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 90 $ (26 280 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год …
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$161,164
Коллекция элегантных вилл в центре Нуса-Дуа, созданная для тех, кто ценит эстетику, комфорт и панорамные виды. Белоснежная архитектура, просторные интерьеры с естественным светом и панорамное остекление делают этот проект идеальным для отдыха. Особенности: Локация в эпицентре премиального к…
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$242,740
Архитектурная концепция комплекса вдохновлена солнцем - символом света, тепла и энергии. Застройщик стремился создать здания, которые передают чувство гармонии и спокойствия через минимализм и чёткие геометрические формы. Симметрия и линии, словно солнечные лучи, подчёркивают идею порядка и …
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$245,625
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полност…
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$288,503
Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции. Особенности: обилие естественного света открытые террасы с видами на океан некоторые виллы имеют бассейны Удобства и оснащение в доме ТВ Кондиционеры Духовой шкаф Микроволновая печ…
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$492,445
Современный жилой комплекс всего в 80 м от океана состоит из 53 вилл с бассейнами (в продаже осталось всего 18 домов с 1 и 2 спальнями). Гарантия от застройщика по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков…
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$89,535
Курортный комплекс премиум класса на второй линии от океана состоит из апартаментов и вилл. Современные апартаменты выполнены в балийском стиле, имеют панорамные окна, удобную планировку и собственные балконы. Смарт-виллы располагаются на 1 этаже зданий с апартаментами, имеют отдельный вход,…
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$686,439
Первоклассный жилой комплекс в 150 м от океана предлагает на выбор квартиры, виллы и удобную инфраструктуру. Концепция комплекса объединяет туристическую недвижимость для инвестиционных целей с резиденциями, предназначенных для комфортного личного проживания. Помимо нескольких типов апартаме…
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Апарт - отель Номера
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$85,099
Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и в…
