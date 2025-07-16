Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море.
Концепцию комплекса создаёт …
Комплекс состоит из 95 комфортабельных студий и квартир с 1-2 спальнями. Это не просто дом, а спокойная гавань, где каждый момент наполнен удовольствием и комфортом.
Особенности:
уютный внутренний двор с безопасной детской площадкой
терраса на крыше с бассейном
ресторан с баром и панорамным…
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный дом" в районе Убуд!
Высокая доходность: 12-16% годовых!
Доступна рассрочка!
Полная отделка под ключ! Премиальные материалы!
Убуд — это культурное сердце Бали, где джунгли, рисовые террасы и духо…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com