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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$161,233
;
17
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Описание Описание
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ID: 27050
ID новостройки на Realting
In CRM: 2465055
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Премиальный комплекс из 50 апартаментов с террасой на крыше.

Особенности:

  • виды на океан и рисовые террасы
  • большой инфинити-бассейн
  • ресторан
  • коворкинг
  • тренажерный зал

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в Чангу, в 700 метрах от океана.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$161,233
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