  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
16
Джимбаран
1
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$363,116
Стильный жилой комплекс состоит из 49 вилл площадью от 40 до 120 м2, на выбор есть дома с 1, 2 или 3 спальнями. Опционально можно построить террасу на первом этаже и на крыше дома. Благодаря каскадному расположению вилл на участке из каждого дома открывается вид на море. Преимущества застр…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$124,355
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли. Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан. Окончание строительства - февраль 2026 года. Преимущества Доходность - 14,6% годовых. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$134,204
Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает: Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады. Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, …
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$119,380
Инфраструктура комплекса: персональный консьерж-сервис оборудованное место для занятий йогой коворкинг барбершоп салон красоты 2 ресторана тренажерный зал Окончание строительства - первая половина 2026 года. Преимущества Скидка 3% при единоразовой 100% оплате. Ожидаемая доходность - 17%. …
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$676,490
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция включает: Частный лифт на пляж Инфинити-бассейн 68 метра на краю утеса Персональный консьерж-сервис уровня 5 звезд Ресторан и бар Фитнес-клуб и тренажерный зал Йога класс, танцевальная студия Джакузи, ледяна…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 32 м²
3 объекта недвижимости 3
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина. Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песча…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 25–92 м²
44 объекта недвижимости 44
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Квартира 2 комнаты
92.0
320,000
Вилла
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Квартира
92.0
320,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Печату, Индонезия
от
$112,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$298,452
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 ми…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$99,484
Предлагаются гостиничные апартаменты с террасами и видами на океан. Резиденция сочетает в себе роскошный образ жизни, лучшие спа-процедуры и индивидуальные оздоровительные программы. Проект включает не только жилье премиум-класса, но и пространство в лучших традициях европейских оздоровитель…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Беноа, Индонезия
от
$190,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Апартаменты 1 этаж в апартаментах 1 спальня Бассейн Океан Площадь: Здание - 35 м² Цена: 190 000 $ (5 425 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 90 $ (26 280 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год …
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$161,164
Коллекция элегантных вилл в центре Нуса-Дуа, созданная для тех, кто ценит эстетику, комфорт и панорамные виды. Белоснежная архитектура, просторные интерьеры с естественным светом и панорамное остекление делают этот проект идеальным для отдыха. Особенности: Локация в эпицентре премиального к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Кутух, Индонезия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 38–52 м²
3 объекта недвижимости 3
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс для тех, кто ценит активный образ жизни, свободу и стиль. 42 ЮНИТА 52 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон  44 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон 40 м2 жилая площадь жилая площадь + …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
135,000
Студия
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Унгасан, Индонезия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 29–147 м²
6 объектов недвижимости 6
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты:  АПАРТАМЕНТЫ ПЕНТХАУС 2 МИНУТЫ от Меласти, самого популярного пляжа на Бали от детской футбольной академии от крупных инфраструктурных объектов (рестораны, торговый и бизнес-ц…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Квартира 3 комнаты
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$189,019
Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море. Концепцию комплекса создаёт …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Печату, Индонезия
от
$134,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 49–140 м²
8 объектов недвижимости 8
Инвестиционная возможность вне плана с рентабельностью инвестиций от 9,84 до 18,72% и прибылью от перепродажи от $39 733 - $123 540. Роскошный комплекс, ориентированный на устойчивое развитие, в отличном месте, предлагающий безопасный возврат от вилл, апартаментов с обслуживанием или гостини…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Квартира 2 комнаты
49.0
231,570
Вилла
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Застройщик
BIG BALI GROUP
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$497,420
Предлагаются виллы с бассейном, сауной и зоной для йоги. Резиденция располагает спа-центром, кафе, тренажерным залом, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$114,406
Элегантный жилой комплекс апартаментов и вилл предлагает своим будущим жильцам круглосуточный консьерж-сервис, инфинити-бассейн с красивым видом, СПА с массажными комнатами, летнее кафе и ресторан с доставкой в апартаменты, площадку для йоги, ледяную ванну, зоны для прогулок, паркинг на 65 м…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$378,038
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр. Преимущества скидка 5% при единоразовой 100% оплате полное юридическое сопровождение внутренняя отделка и меблирование разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи ROI - 17% прав…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,981
Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок. Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$242,740
Архитектурная концепция комплекса вдохновлена солнцем - символом света, тепла и энергии. Застройщик стремился создать здания, которые передают чувство гармонии и спокойствия через минимализм и чёткие геометрические формы. Симметрия и линии, словно солнечные лучи, подчёркивают идею порядка и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$215,183
Небольшой комплекс в эко-тропическом стиле будет состоять всего из 9 квартир с общим бассейном. Из панорамных окон будет открываться вид на джунгли и океан. Leasehold — 50 лет. Оформление сделки: бронирование - 6000 долларов оформление сделки в течение 2 недель оплата (можно даже криптовалю…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$574,221
Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр. Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всег…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Кутух, Индонезия
от
$124,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Расположенный в живописном районе Букит на острове Бали, этот комплекс апартаментов предлагает идеальное сочетание природы, комфорта и инвестиционной привлекательности. Инфраструктура и удобства: • Два изысканных ресторана, стильный бар и спа-центр для полноценного отдыха. • Совреме…
Агентство
Darton Global
Оставить заявку
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$139,875
Жилой комплекс состоит из апартаментов и вилл, СПА-центра (сауна и хамам), ресторана (шеф-повар из Франции), винного погреба и сигарного бара, спортзала и студии йоги, магазина, сада, вертолётной площадки, подземного паркинга и места для проведения мероприятий. В комплексе круглосуточно рабо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$245,625
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полност…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Печату, Индонезия
от
$149,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы. Все видовые на океан с высоты 100 м. Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы. 5 мин до Паданг Пада…
Застройщик
BIG BALI GROUP
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$288,503
Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции. Особенности: обилие естественного света открытые террасы с видами на океан некоторые виллы имеют бассейны Удобства и оснащение в доме ТВ Кондиционеры Духовой шкаф Микроволновая печ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Унгасан, Индонезия
от
$92,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 25–110 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс с красивым видом на океан. Апартаменты и виллы с мебелью и красивым современным дизайном интерьера. Жилой комплекс ARDHANA с сервисом 5-звездочного отеля. Проект расположен в районе Букит. Вблизи пляж Меласти. Объект будет интересен как для постоянного проживания, так и для…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$174,097
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach. Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-це…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$626,649
Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка. Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 37 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Джимбаран, Индонезия
от
$422,807
Недвижимость европейского класса в тропическом раю Бали! В комплексе будет клубная инфраструктура для более чем 50 видов активностей - зоны отдыха, СПА, тренажёрный зал, бассейн, места для проведения мероприятий и т.д. К услугам жильцов на территории будет работать постоянный доктор и медсес…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 5 х 2,5 м, террасами на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта. Пляж Карма - 10…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,484
Предлагаются апартаменты и виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Также будет построен б…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$1,32 млн
Новый комплекс роскошных вилл в марокканском стиле рядом с океаном, всего в 4 минутах ходьбы от прекрасного пляжа Пандава. Каждая вилла площадью не менее 500 м2 и включает 2 варианта интерьера: Бизнес и Люкс. Удобства будут расположены у главного входа в 100 метрах пешком. На главной дороге …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Унгасан, Индонезия
от
$132,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 33–55 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов. Комплекс имеет собственную инфраструктуру площадью 20,000 m², необходимую для комфортного отдыха и жизни резидентов. На территории расположен детский сад на 300 детей, а т…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Кутух, Индонезия
от
$144,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Проект создан для тех, кто ищет дом на берегу океана и прибыльные инвестиции. Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с потрясающим видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для меди…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Печату, Индонезия
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 186–275 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиальног…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются двуспальные таунхаусы и односпальные апартаменты. Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$152,210
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект. Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$119,380
Комплекс премиум класса на берегу океана с собственной инфраструктурой. Это роскошный жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном районе, предлагающий уникальное сочетание культурных эстетик и современных удобств. Этот отельный комплекс создан для тех, кто ценит комфорт и практично…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$2,39 млн
Современные виллы будут построены в индустриальном стиле. Живой бамбук за окнами создает ощущение спокойствия и умиротворения. Каждая вилла включает: Бассейн 80 м2 с зоной отдыха Открытую кухню с зоной BBQ Джакузи и сауну Кинотеатр и зону с огнём на террасе Просторную гостиную 95 м2 Офис L…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$318,348
Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни. Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет. В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70. Персональный консьерж-сервис: бронирование ре…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$393,956
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$492,445
Современный жилой комплекс всего в 80 м от океана состоит из 53 вилл с бассейнами (в продаже осталось всего 18 домов с 1 и 2 спальнями). Гарантия от застройщика по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$417,832
Роскошный комплекс вилл, расположенный в престижном районе Бали, создан для долгосрочного проживания и инвестиций. Безупречный сервис, подобный гостиничному, где каждое желание беспрепятственно исполняется. Европейские стандарты качества строительства, которые предопределяют результат. Воспо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$89,535
Курортный комплекс премиум класса на второй линии от океана состоит из апартаментов и вилл. Современные апартаменты выполнены в балийском стиле, имеют панорамные окна, удобную планировку и собственные балконы. Смарт-виллы располагаются на 1 этаже зданий с апартаментами, имеют отдельный вход,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$686,439
Первоклассный жилой комплекс в 150 м от океана предлагает на выбор квартиры, виллы и удобную инфраструктуру. Концепция комплекса объединяет туристическую недвижимость для инвестиционных целей с резиденциями, предназначенных для комфортного личного проживания. Помимо нескольких типов апартаме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Унгасан, Индонезия
от
$116,294
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham Hotels & Resorts — это глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира. Ее стандарты гарантируют высокий уровень обслуживания, что будет способствовать привлекательности комплекса…
Агентство
Darton Global
Оставить заявку
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Унгасан, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 26–125 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0
90,000
Вилла
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Студия
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$85,099
Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$343,119
Старт продаж нового здания апартаментов со специальными условиями для клиентов Tranio. С момента старт продаж в ноябре застройщик уже повысил цены на апартменты в первой фазе более чем на 15%. Видовые квартиры и концепция вулкана. В стройке применяются вулканические породы, а в дизайне интер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
