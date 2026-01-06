  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Карангасем
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Карангасем, Индонезия

Карангасем
19
Чандидаса
3
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$112,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Bukit, Индонезия
от
$112,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит. Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень серв…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Bukit, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит. Проект включает в себ 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень серв…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$208,916
Bukit, Индонезия
от
$208,916
В этом комплексе стихия воды представлена многочисленными бассейнами, среди которых большой бассейн-лагуна на Буките, и спа-центром, погружающим в атмосферу релакса и безмятежности. Уникальная особенность комплекса - вода, которую можно будет попробовать только здесь. Особенности 2 ресторан…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$112,900
Варианты отделки С отделкой
Bukit, Индонезия
от
$112,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит. Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень серв…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Карангасем, Индонезия
от
$178,956
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Карангасем, Индонезия
от
$178,956
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Предлагаем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали — пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса. Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлаг…
Агентство
Darton Global
Агентство
Darton Global
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$210,906
Bukit, Индонезия
от
$210,906
Таунхаусы площадью 40 м2 имеют огороженный участок 100 м2 с бассейном и зоной отдыха. На территории комплекса есть общий бассейн, кофейня и ко-воркинг зона. Leasehold - 30 лет. Срок строительства - 12 месяцев. План платежей: В день подписания договора 30% от суммы первого платежа по договор…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.
Bukit, Индонезия
от
$114,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Bukit, Индонезия
от
$114,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Стартовала продажа нового комплекса от надежного застройщика с 10-летним опытом и проверенной доходностью. Комплекс расположен всего в 250 метрах от океана - пляжа Меласти и выделяется необычной архитектурой, напоминающей вулкан. В комплексе есть отличная инфраструктура — большой бассе…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$288,503
Bukit, Индонезия
от
$288,503
Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса …
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$421,314
Bukit, Индонезия
от
$421,314
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, летней кухней и зоной барбекю. Резиденция располагает спа-центром, рестораном, тренажерным залом, детской игровой комнатой, мини-парком, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Чандидаса, Индонезия
от
$236,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Чандидаса, Индонезия
от
$236,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Открываем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали - пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса. Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлага…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Bukit, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Bukit, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов. Близость к океану и удобный доступ к основным о…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Апарт - отель Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Апарт - отель Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Апарт - отель Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Апарт - отель Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Апарт - отель Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Bukit, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Bukit, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов. Близость к океану и удобный доступ к основным о…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$127,105
Bukit, Индонезия
от
$127,105
Первый романтический отель на Бали, созданный специально для пар, влюбленных и молодоженов. Этот проект войдёт в эксклюзивную линейку бутик-отелей с уникальным стилем и персонализированным сервисом. К услугам посетителей будут доступны СПА-комплекс, бассейн с лаунж-зоной, место для йоги, роз…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Bukit, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит. Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень серв…
Агентство
Smart Home
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$425,144
Bukit, Индонезия
от
$425,144
Проект расположен на закрытой территории площадью 77 соток, среди тропического парка рядом с рекой. Всего в 500 метрах находится спуск на один из живописных диких пляжей Улувату. Комплекс включает 24 двуспальные виллы с приватными бассейнами и парковкой,а также кафе и парк для прогулок. Земл…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чандидаса, Индонезия
от
$197,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 40–213 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую территорию 25 гектаров. Развитая инфраструктура 12,000 м2 с акцентом на высокий уровень сервиса делают комплекс местом притяжения талантливых, амбициозных и успешных людей со всего мира. Этот проект …
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Чандидаса, Индонезия
от
$1,98 млн
Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
$134,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 40–153 м²
4 объекта недвижимости 4
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Комплекс создан для постоянного проживания и инвестиций.  Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с красивым видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для медитации и йоги, зона отды…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
134,000
Вилла
40.0 – 153.0
244,000 – 446,900
Агентство
Foreign Real Estate
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Bukit, Индонезия
от
$162,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Индивидуальный бассейн Терраса 1 спальня Площадь: Апартаменты - 45 м² Цена: 162 000 $ (3 600 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
