Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия

Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха.
Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы
Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендной ставке от 120 долларов в сутки.
Форма собственности: лизхолд на 60 лет.Особенности квартир
Светлые номера с панорамными окнами и выходом на террасу. Спокойный и вдохновляющий дизайн в японском стиле
Доступно мобильное приложение для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия, аренда, знакомства, сервисы), управление “умным домом” (ключ, кондиционер,подсветка).
Удобства в закрытом пространстве апарт-отеля: видовой 15 м infinity-бассейн, джакузи, 15 лежаков, коктейль-бар, silent-диско, PlayStation, детский клуб (с няней), детская площадка, детская дискотека, телескоп на террасе, картины современных художников для продажи, кофе-машина для наслаждения кофе на террасе.Удобства и оснащение в доме
Подробнее об удобствах на открытом пространстве:
В центре будет пешеходная зона на 1,5 километра.
Парящие мосты под густой зеленью в лаконичном стиле.
Коммерческие зоны на 2500 м2 со всей необходимой инфраструктурой для отдыха, знакомств и творческого самовыражения.
Бесплатная парковка для жителей апартаментов, платная парковка для гостей комплекса.
Гастрономическое путешествие: вегетарианский и мясной ресторан, европейский с детским меню, молекулярная кухня, кафе для завтраков/кондитерская, кофейня.
Детский центр, предназначенный для организации различных мероприятий и ухода за вашим ребенком.
Здоровый образ жизни: фитнес-зал, бассейн 25 м, бани, массажи, йога.
Привычный комфорт: коворкинг, супермаркет, лавочки местных сувениров.Преимущества
Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.
Также в Убуде есть рисовые террасы, гробницы, лес обезьян, музеи, мастера по дереву, ретритные центры — один из этих пунктов обязательно будет в маршруте любой семьи.