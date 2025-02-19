Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия

Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха.

Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы

Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендной ставке от 120 долларов в сутки.

Форма собственности: лизхолд на 60 лет.

Особенности квартир

Светлые номера с панорамными окнами и выходом на террасу. Спокойный и вдохновляющий дизайн в японском стиле

Доступно мобильное приложение для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия, аренда, знакомства, сервисы), управление “умным домом” (ключ, кондиционер,подсветка).

Удобства в закрытом пространстве апарт-отеля: видовой 15 м infinity-бассейн, джакузи, 15 лежаков, коктейль-бар, silent-диско, PlayStation, детский клуб (с няней), детская площадка, детская дискотека, телескоп на террасе, картины современных художников для продажи, кофе-машина для наслаждения кофе на террасе.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об удобствах на открытом пространстве:

В центре будет пешеходная зона на 1,5 километра.

Парящие мосты под густой зеленью в лаконичном стиле.

Коммерческие зоны на 2500 м2 со всей необходимой инфраструктурой для отдыха, знакомств и творческого самовыражения.

Бесплатная парковка для жителей апартаментов, платная парковка для гостей комплекса.

Гастрономическое путешествие: вегетарианский и мясной ресторан, европейский с детским меню, молекулярная кухня, кафе для завтраков/кондитерская, кофейня.

Детский центр, предназначенный для организации различных мероприятий и ухода за вашим ребенком.

Здоровый образ жизни: фитнес-зал, бассейн 25 м, бани, массажи, йога.

Привычный комфорт: коворкинг, супермаркет, лавочки местных сувениров.

Гарантированная доходность 12% на первый год при покупке от 5 юнитов.

Застройщик с каждой фазой поэтапно повышает цены на юниты. Всего в проекте 300 юнитов, а через год оставшиеся в проекте апартаменты будут стоить минимум на 30% дороже.

В Убуде высокий спрос на апартаменты, но очень мало новых предложений с качественным ремонтом, высоким уровнем сервиса и европейским стилем архитектуры.

Благоустроенный развлекательный кластер с инфраструктурой апарт-отеля: рестораны, кафе, прогулочные зоны, коворкинг, фитнес-зал, бассейн-infinity, бани, спа и зоны для йоги.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Также в Убуде есть рисовые террасы, гробницы, лес обезьян, музеи, мастера по дереву, ретритные центры — один из этих пунктов обязательно будет в маршруте любой семьи.