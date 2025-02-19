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Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$118,741
14.04.2025
$118,008
13.04.2025
$118,077
12.04.2025
$118,517
11.04.2025
$121,196
10.04.2025
$121,689
09.04.2025
$122,299
08.04.2025
$122,224
06.04.2025
$122,296
05.04.2025
$121,183
04.04.2025
$122,802
03.04.2025
$124,162
02.04.2025
$123,902
01.04.2025
$123,622
30.03.2025
$123,243
29.03.2025
$124,163
28.03.2025
$124,617
27.03.2025
$124,180
26.03.2025
$124,102
25.03.2025
$123,677
24.03.2025
$123,254
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19733
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372406
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха.

Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы

Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендной ставке от 120 долларов в сутки.

Форма собственности: лизхолд на 60 лет.

Особенности квартир

Светлые номера с панорамными окнами и выходом на террасу. Спокойный и вдохновляющий дизайн в японском стиле

Доступно мобильное приложение для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия, аренда, знакомства, сервисы), управление “умным домом” (ключ, кондиционер,подсветка).

Удобства в закрытом пространстве апарт-отеля: видовой 15 м infinity-бассейн, джакузи, 15 лежаков, коктейль-бар, silent-диско, PlayStation, детский клуб (с няней), детская площадка, детская дискотека, телескоп на террасе, картины современных художников для продажи, кофе-машина для наслаждения кофе на террасе.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об удобствах на открытом пространстве:

В центре будет пешеходная зона на 1,5 километра.

Парящие мосты под густой зеленью в лаконичном стиле.

Коммерческие зоны на 2500 м2 со всей необходимой инфраструктурой для отдыха, знакомств и творческого самовыражения.

Бесплатная парковка для жителей апартаментов, платная парковка для гостей комплекса.

Гастрономическое путешествие: вегетарианский и мясной ресторан, европейский с детским меню, молекулярная кухня, кафе для завтраков/кондитерская, кофейня.

Детский центр, предназначенный для организации различных мероприятий и ухода за вашим ребенком.

Здоровый образ жизни: фитнес-зал, бассейн 25 м, бани, массажи, йога.

Привычный комфорт: коворкинг, супермаркет, лавочки местных сувениров.

Преимущества
  • Гарантированная доходность 12% на первый год при покупке от 5 юнитов.
  • Застройщик с каждой фазой поэтапно повышает цены на юниты. Всего в проекте 300 юнитов, а через год оставшиеся в проекте апартаменты будут стоить минимум на 30% дороже.
  • В Убуде высокий спрос на апартаменты, но очень мало новых предложений с качественным ремонтом, высоким уровнем сервиса и европейским стилем архитектуры.
  • Благоустроенный развлекательный кластер с инфраструктурой апарт-отеля: рестораны, кафе, прогулочные зоны, коворкинг, фитнес-зал, бассейн-infinity, бани, спа и зоны для йоги.
Расположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Также в Убуде есть рисовые террасы, гробницы, лес обезьян, музеи, мастера по дереву, ретритные центры — один из этих пунктов обязательно будет в маршруте любой семьи.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,741
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