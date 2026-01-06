  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Булеленг
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Булеленге, Индонезия

дома
12
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Показать все Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Элитный жилой комплекс в 600 метрах от океана. Комплекс апартаментов, таунхаусов и вилл. Во всех будут панорамные окна; есть планировки с балконами, собственным садом. Апартаменты, виллы и таунхаусы сдаются с отделкой под ключ, которая включена в стоимость. Масштабный ЖК Elysium расположен в…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Показать все Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
$355,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату. Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентно…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Dream Apartments (Club house)
Жилой комплекс Dream Apartments (Club house)
Жилой комплекс Dream Apartments (Club house)
Жилой комплекс Dream Apartments (Club house)
Жилой комплекс Dream Apartments (Club house)
Показать все Жилой комплекс Dream Apartments (Club house)
Жилой комплекс Dream Apartments (Club house)
Wana Giri, Индонезия
от
$130,572
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Идеальный комплекс в сердце живописного района Бадунг. Уникальная возможность для инвестиций, благодаря своей локации и природе, проект популярен и привлекателен для жизни. Комплекс на Бали предлагает апартаменты с полной отделкой под ключ. Пространство продуманно до мелочей, создан уют и ко…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Wana Giri, Индонезия
от
$104,160
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты вблизи от пляжа, от надежного застройщика. Гарантированный рост цены в районе Переренан не менее чем на 30%. Доход от сдачи в аренду от 12%. Апартаменты на Бали с полной отделкой под ключ. Сдача комплекса во 2 квартале 2025 года. Удобства внутри комплекса SWOI GARDENS PERERENAN б…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Показать все Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Апартаменты в стильном проекте на Бали в районе Бадунг. ROI - 15%. Вилла подходит как для инвестиций с целью сдачи в аренду так и для формата второго дома. Апартаменты XO Pandawa Apartments для тех, кто ценит активный образ жизни и стиль. Закрытый комплекс вилл с видом на океан. Апа…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Показать все Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Wana Giri, Индонезия
от
$160,676
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 58 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией. Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%. Апартаменты OM APARTMENTS с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, ауд…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.6
160,676
Агентство
Foreign Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Показать все Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$149,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов и вилл премиум-класса в самой востребованной локации на Бали. Доходность апартаментов: ROI 17,83% - окупаемость 6 лет Апартаменты KAMMORA LIVING & VILLAS с современным дизайном и полной отделкой (мебель, бытовая техника). На территории комплекса большой плавательный бас…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Показать все Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Апартаменты в современном комплексе. Индивидуальный проект для инвестиций. Средняя рентабельность от сдачи в аренду 8% - 13%. Район: Убуд. Сдача комплекса: 3-й квартал 2025 года. Уникальные апартаменты Balix Lofts Ubud с удобной локацией. Проект полностью меблирован и сделан с со…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Wana Giri, Индонезия
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными о…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Wana Giri, Индонезия
от
$91,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Апартаменты в Буките с видом на океан. Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания. Доходность от аренды: 30% за период строительства. Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой. Ср…
Агентство
Foreign Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти