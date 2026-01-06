Wana Giri, Индонезия

Апартаменты в стильном проекте на Бали в районе Бадунг. ROI - 15%. Вилла подходит как для инвестиций с целью сдачи в аренду так и для формата второго дома. Апартаменты XO Pandawa Apartments для тех, кто ценит активный образ жизни и стиль. Закрытый комплекс вилл с видом на океан. Апа…