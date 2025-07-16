Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!
Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру.
Комплекс состоит:
Коллаборация с ведущей галереей современного искусства в Сингапура - MayinArt (в каждом номере картины)
Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.
Повышенная доходность от бренда: 14% - 18% годовых. Согласно данным STR и Colliers, в сравнении частными объектами брендированные отели показывают:
Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 2-й квартал 2028 года.
Инфраструктура:
Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.