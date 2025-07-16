  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.

Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.

Беноа, Индонезия
от
$109,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
ID: 27985
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру.

Комплекс состоит:

  • Отель который включает 100 юнитов (9 видов юнитов)
  • 67 вилл из натурального камня с приватными бассейнами

Коллаборация с ведущей галереей современного искусства в Сингапура - MayinArt (в каждом номере картины)

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Повышенная доходность от бренда: 14% - 18% годовых. Согласно данным STR и Colliers, в сравнении частными объектами брендированные отели показывают:

  • +18–25% - к заполняемости
  • +30–40% - к средней цене за ночь

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

  • Leasehold: 30 лет с 2025 года + 30 лет
  • Розовая земля (туристическая)

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2028 года.


Инфраструктура:

  • Концепция Art-Wellness отеля
  • Лобби, Лобби-Бар
  • Ресторан с террасой
  • Коворкинг
  • СПА и Wellness Centre
  • Фитнес центр
  • Открытый бассейн с пляжным сервисом
  • Открытый паркинг для авто и байков
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

