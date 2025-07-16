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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$290,420
;
10
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Описание Описание
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ID: 27061
ID новостройки на Realting
In CRM: 2448319
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции.

Особенности:

  • обилие естественного света
  • открытые террасы с видами на океан
  • некоторые виллы имеют бассейны
Удобства и оснащение в доме
  • ТВ
  • Кондиционеры
  • Духовой шкаф
  • Микроволновая печь
  • Холодильник
  • Варочная панель
Преимущества

Недвижимость предназначена для коммерческого использования с возможностью посуточной аренды.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самой живописной локации Бали, Нуса-Дуа. Основным преимуществом Нуса-Дуа являются широкие дороги и удобные транспортные развязки. В 10 минутах от комплекса располагается отель The Apurva Kempinski Hotel с великолепным пляжем, бассейнами и фитнес-клубом. В пешей доступности имеется гипермаркет и магазин.

  • Пляж Geger — 8 минут
  • Пляж Nusa Dua — 10 минут
  • Детский развлекательный клуб - 1 минута
  • Пляж Karma Kandara - 23 минуты
  • Пляж Melasti - 25 минут
  • Пляж Pandawa - 19 минут
  • Пляж Uluwatu - 40 минут
  • Пляж Dreamland - 33 минуты

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$290,420
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