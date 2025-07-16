Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции.
Особенности:
Недвижимость предназначена для коммерческого использования с возможностью посуточной аренды.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самой живописной локации Бали, Нуса-Дуа. Основным преимуществом Нуса-Дуа являются широкие дороги и удобные транспортные развязки. В 10 минутах от комплекса располагается отель The Apurva Kempinski Hotel с великолепным пляжем, бассейнами и фитнес-клубом. В пешей доступности имеется гипермаркет и магазин.