Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE

Kerobokan, Индонезия
от
$250,000
BTC
2.9737002
ETH
155.8643429
USDT
247 171.1264577
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9 1
ID: 28114
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Kerobokan

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали


Представляем первый и единственный в своем роде клубный дом The Umalas Signature — идеальное сочетание роскошной жизни и выгодных инвестиций.

Расположенный в самом сердце «трендового треугольника Бали» (Чангу, Семиньяк, Керобокан), комплекс предлагает беспрецедентный уровень комфорта. Всего в нескольких минутах езды — лучшие пляжи (Берава, Бату Белиг), международные школы, 47 ресторанов и кафе, а также самые популярные пляжные клубы, включая Atlas, Finns и Potato Head.

Комплекс сдан в эксплуатацию и уже принимает гостей!

Главная особенность проекта — инфраструктура премиум-класса на крыше:

  • Панорамный инфнити-бассейн с видом на океан и рисовые поля
  • Рестораны и лаунж-зоны (Moon Bar, открытый кинотеатр)
  • SPA-комплекс с сауной и джакузи
  • Современный фитнес-центр и йога-студия
  • Гольф-симулятор и коворкинг
  • Зоны для отдыха и развлечений на 300+ человек

 

Апартаменты оснащены технологиями умного дома, а управление жизнью и арендой происходит через единое мобильное приложение.

 

  • Пассивный доход: Сдавайте апартаменты самостоятельно или доверьте управление профессиональной управляющей компании Colliers.
  • Гибкость: Живите сами в любое время, удаленно контролируя доступ.
  • Полный сервис: 5-звездочное обслуживание, включая уборку, безопасность 24/7 и техобслуживание.

 

Превратите мечту о жизни на Бали в умную и прибыльную реальность с The Umalas Signature!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.0
Цена за м², USD 5,208
Цена квартиры, USD 250,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 96.0
Цена за м², USD 3,698
Цена квартиры, USD 355,000

Местонахождение на карте

Kerobokan, Индонезия

Видеообзор жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE

