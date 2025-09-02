Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE

THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали



Представляем первый и единственный в своем роде клубный дом The Umalas Signature — идеальное сочетание роскошной жизни и выгодных инвестиций.

Расположенный в самом сердце «трендового треугольника Бали» (Чангу, Семиньяк, Керобокан), комплекс предлагает беспрецедентный уровень комфорта. Всего в нескольких минутах езды — лучшие пляжи (Берава, Бату Белиг), международные школы, 47 ресторанов и кафе, а также самые популярные пляжные клубы, включая Atlas, Finns и Potato Head.



Комплекс сдан в эксплуатацию и уже принимает гостей!

Главная особенность проекта — инфраструктура премиум-класса на крыше:

Панорамный инфнити-бассейн с видом на океан и рисовые поля

с видом на океан и рисовые поля Рестораны и лаунж-зоны (Moon Bar, открытый кинотеатр)

(Moon Bar, открытый кинотеатр) SPA-комплекс с сауной и джакузи

с сауной и джакузи Современный фитнес-центр и йога-студия

и йога-студия Гольф-симулятор и коворкинг

и коворкинг Зоны для отдыха и развлечений на 300+ человек

Апартаменты оснащены технологиями умного дома, а управление жизнью и арендой происходит через единое мобильное приложение.

Пассивный доход: Сдавайте апартаменты самостоятельно или доверьте управление профессиональной управляющей компании Colliers.

Сдавайте апартаменты самостоятельно или доверьте управление профессиональной управляющей компании Colliers. Гибкость: Живите сами в любое время, удаленно контролируя доступ.

Живите сами в любое время, удаленно контролируя доступ. Полный сервис: 5-звездочное обслуживание, включая уборку, безопасность 24/7 и техобслуживание.

Превратите мечту о жизни на Бали в умную и прибыльную реальность с The Umalas Signature!