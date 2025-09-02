Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE

THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали
Представляем первый и единственный в своем роде клубный дом The Umalas Signature — идеальное сочетание роскошной жизни и выгодных инвестиций.
Расположенный в самом сердце «трендового треугольника Бали» (Чангу, Семиньяк, Керобокан), комплекс предлагает беспрецедентный уровень комфорта. Всего в нескольких минутах езды — лучшие пляжи (Берава, Бату Белиг), международные школы, 47 ресторанов и кафе, а также самые популярные пляжные клубы, включая Atlas, Finns и Potato Head.
Комплекс сдан в эксплуатацию и уже принимает гостей!
Главная особенность проекта — инфраструктура премиум-класса на крыше:
Апартаменты оснащены технологиями умного дома, а управление жизнью и арендой происходит через единое мобильное приложение.
Превратите мечту о жизни на Бали в умную и прибыльную реальность с The Umalas Signature!