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Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия

Ungasan, Индонезия
от
€63,948
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20
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О комплексе

Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach.

Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом.

Окончание строительства - 2025 год.

Преимущества

Застройщик предоставляет услуги управляющей компании: организует сдачу апартаментов в аренду, ведёт учёт, оптимизацию и выплату налогов, переводит доход от аренды на удобный счёт.

Доходность - от 12% в год.

Доступна рассрочка:

  • 50% — первоначальный взнос;
  • 40% — в течение стройки;
  • 10% — по факту сдачи объекта.
Расположение и объекты поблизости

Букит, Унгасан — район с прекрасными пляжами, живописными скалами и развитой развлекательной инфраструктурой. Большая доля фото с Бали делается именно здесь.

Комплекс в 4 минутах на байке от Melasti Beach. От проекта будет проложена пешеходная дорожка прямо до пляжа — добраться до берега можно будет за считаные минуты.

Рядом расположены сразу несколько пляжных клубов со средиземноморской кухней, гриль-барами, живой музыкой и лучшими вечеринками острова.

Эту локацию выбирают пятизвёздочные отели Hilton, Kempinski, Ritz-Carlton. Проект составит им сильную конкуренцию в сегменте краткосрочной аренды.

Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€63,948
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