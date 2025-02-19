Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия

Основная идея проекта создать прогулочные аллеи вокруг комплекса со скамейками, где можно отдохнуть и пообщаться. Именно поэтому мы создали жилой комплекс без байков и машин. Для этого на въезде расположили 2 подземных паркинга с закрепленными местами для жителей и гостей.
Инфраструктура:
Условия оплаты:
Гарантия:
Leasehold:
30 лет (27 после окончания строительства) + 30 лет гарантированное продление.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится на главной улице Чангу Бату Болонг, в 5 минутах от океана, популярного пляжа и серф-спота, в пешей доступности от кафе и ресторанов.