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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$367,828
14.05.2025
$367,828
15.12.2024
$378,212
12.12.2024
$377,375
08.12.2024
$375,709
04.12.2024
$378,847
01.12.2024
$375,558
28.11.2024
$378,797
25.11.2024
$381,393
21.11.2024
$374,862
18.11.2024
$371,511
15.11.2024
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$360,302
18.10.2024
$360,608
15.10.2024
$358,697
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21021
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386361
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Основная идея проекта создать прогулочные аллеи вокруг комплекса со скамейками, где можно отдохнуть и пообщаться. Именно поэтому мы создали жилой комплекс без байков и машин. Для этого на въезде расположили 2 подземных паркинга с закрепленными местами для жителей и гостей.

Инфраструктура:

  • 25-метровый бассейн
  • Смузи-бар
  • Спортзал
  • Спа
  • Коворкинг
  • Детская игровая комната

Условия оплаты:

  • Бронь 5 000$ невозвратная
  • Первый взнос 30%
  • Далее беспроцентная рассрочка до конца стройки.

Гарантия:

  • 5 лет на конструктив,
  • 1 год на отделку,
  • 1-2 года на технику от производителя.

Leasehold:

30 лет (27 после окончания строительства) + 30 лет гарантированное продление.

Удобства и оснащение в доме
  • стеклопакеты на немецкий профиль Schuco
  • двойные стены с шумоизоляцией
  • гардеробная с большим зеркалом
  • система "умный дом" (сценарии света для разных событий, смарт шторы, качественный аудио звук, смарт туалеты)
  • фильтрация воды
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на главной улице Чангу Бату Болонг, в 5 минутах от океана, популярного пляжа и серф-спота, в пешей доступности от кафе и ресторанов.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$367,828
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