Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия

Основная идея проекта создать прогулочные аллеи вокруг комплекса со скамейками, где можно отдохнуть и пообщаться. Именно поэтому мы создали жилой комплекс без байков и машин. Для этого на въезде расположили 2 подземных паркинга с закрепленными местами для жителей и гостей.

Инфраструктура:

25-метровый бассейн

Смузи-бар

Спортзал

Спа

Коворкинг

Детская игровая комната

Условия оплаты:

Бронь 5 000$ невозвратная

Первый взнос 30%

Далее беспроцентная рассрочка до конца стройки.

Гарантия:

5 лет на конструктив,

1 год на отделку,

1-2 года на технику от производителя.

Leasehold:

30 лет (27 после окончания строительства) + 30 лет гарантированное продление.

стеклопакеты на немецкий профиль Schuco

двойные стены с шумоизоляцией

гардеробная с большим зеркалом

система "умный дом" (сценарии света для разных событий, смарт шторы, качественный аудио звук, смарт туалеты)

фильтрация воды

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на главной улице Чангу Бату Болонг, в 5 минутах от океана, популярного пляжа и серф-спота, в пешей доступности от кафе и ресторанов.