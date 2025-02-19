Резиденция в отельном комплексе

Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех).

Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умного дома, передовые антимоскитные системы и солнечные панели на крыше — все это создано для вашего удобства и комфорта.

Инфраструктура комплекса подарит вам новый уровень жизни. Три бассейна, йога-парк, пляжный лаунж, рестораны и бары, СПА и фитнес-центр, бутики и магазины, школа серфинга и зоны для медитации — все это лишь малая часть того, что ждет вас здесь.

Это больше, чем инвестиции. Это инвестиция в вашу мечту.

Первый взнос составляет 30%, а оставшиеся % можно рассчитать в рассрочку до конца 2026 года.

Дата окончания строительства: 2026 год.

Вариант аренды на 30 лет + 20 лет (Leasehold) обеспечивает вам долгосрочную инвестиционную перспективу.