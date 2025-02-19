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Резиденция в отельном комплексе

Чангу, Индонезия
от
$266,632
BTC
3.1715352
ETH
166.2337171
USDT
263 614.9765929
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Описание Описание
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ID: 25754
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех).

Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умного дома, передовые антимоскитные системы и солнечные панели на крыше — все это создано для вашего удобства и комфорта.

Инфраструктура комплекса подарит вам новый уровень жизни. Три бассейна, йога-парк, пляжный лаунж, рестораны и бары, СПА и фитнес-центр, бутики и магазины, школа серфинга и зоны для медитации — все это лишь малая часть того, что ждет вас здесь.

Это больше, чем инвестиции. Это инвестиция в вашу мечту.

Первый взнос составляет 30%, а оставшиеся % можно рассчитать в рассрочку до конца 2026 года.

Дата окончания строительства: 2026 год.

Вариант аренды на 30 лет + 20 лет (Leasehold) обеспечивает вам долгосрочную инвестиционную перспективу.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Резиденция в отельном комплексе
Чангу, Индонезия
от
$266,632
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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