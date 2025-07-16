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Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$162,235
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12
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ID: 27053
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In CRM: 2447894
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Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Это не просто апарт-отель, а культурное пространство, погружающее гостей в богатое наследие Бали. Концепция основана на идее соединения традиционной архитектуры, искусства и ремесел с современным комфортом. Здесь каждый элемент – от дизайна номеров до сервиса – отражает подлинную балийскую эстетику и философию.

  • аренда электроскутеров и велосипедов
  • персонализированный консьерж-сервис (бронирование экскурсий, ресторанов, спа)
  • индивидуальные фотосессии с профессиональными фотографами в уникальных локациях

Окончание строительства - октябрь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • вся необходимая мебель высочайшего качества
  • полный набор бытовой техники и посуды от ведущих брендов
  • система кондиционирования
  • премиальная косметика местного производства
  • качественные предметы интерьера от местных мастеров
Преимущества

При 100% оплате действует скидка 3%.

Доходность - 11-16%

Проект реализуется на розовой земле и подходит для сдачи в посуточную аренду.

Гарантии:

  • Гарантия на конструкцию – 7 лет.
  • Гарантия на отделку и технику– 1 год.

Дополнительные расходы:

  • Нотариус и юристы – 1–2%.
  • Годовой налог (PBB) – 0,5%.
  • Коммунальные платежи и сервисный сбор– по тарифу комплекса.
Расположение и объекты поблизости

Идеальное расположение в самом сердце Убуда позволяет оставаться в центре культурной и гастрономической жизни, сохраняя при этом атмосферу уединения и спокойствия. Лучшие рестораны, арт-галереи, йога-студии и знаменитые рисовые террасы - все в шаговой доступности.

Убуд – древний город мастеров и духовная столица острова, где тысячи людей становятся ближе к себе настоящим. Неповторимое очарование Убуда, где сосредоточились лучшие рестораны, мастерские местных ремесленников и арт галереи ежегодно привлекают сюда десятки тысяч туристов.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$162,235
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