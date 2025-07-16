Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия

Это не просто апарт-отель, а культурное пространство, погружающее гостей в богатое наследие Бали. Концепция основана на идее соединения традиционной архитектуры, искусства и ремесел с современным комфортом. Здесь каждый элемент – от дизайна номеров до сервиса – отражает подлинную балийскую эстетику и философию.
Окончание строительства - октябрь 2025 года.Удобства и оснащение в доме
При 100% оплате действует скидка 3%.
Доходность - 11-16%
Проект реализуется на розовой земле и подходит для сдачи в посуточную аренду.
Гарантии:
Дополнительные расходы:
Идеальное расположение в самом сердце Убуда позволяет оставаться в центре культурной и гастрономической жизни, сохраняя при этом атмосферу уединения и спокойствия. Лучшие рестораны, арт-галереи, йога-студии и знаменитые рисовые террасы - все в шаговой доступности.
Убуд – древний город мастеров и духовная столица острова, где тысячи людей становятся ближе к себе настоящим. Неповторимое очарование Убуда, где сосредоточились лучшие рестораны, мастерские местных ремесленников и арт галереи ежегодно привлекают сюда десятки тысяч туристов.