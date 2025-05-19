Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия

Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни.

Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет.

В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70.

Персональный консьерж-сервис: бронирование ресторанов, индивидуальные занятия йогой, выездной спа на вилле, завтраки и романтические ужины от собственного ресторанного комплекса.

УК застройщика оценивает заполняемость юнитов в проекте на уровне 70–80%.

Оценка доходности от застройщика составляет от 12% в год со средней стоимостью посуточной аренды на уровне 180–200 долларов.

Расположение и объекты поблизости

Унгасан, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга.

Большая доля фото с Бали делается именно здесь, а Melasti Beach считается одним из самых живописных пляжей острова.

2 минуты на байке до Melasti Beach, 14 минут до курорта Savaya Bali, 25 минут до международного аэропорта.