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Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$300,949
18.05.2025
$300,949
17.05.2025
$299,839
16.05.2025
$300,040
14.05.2025
$302,455
13.05.2025
$299,229
11.05.2025
$298,584
10.05.2025
$299,582
09.05.2025
$297,149
08.05.2025
$296,067
07.05.2025
$297,090
14.04.2025
$295,758
13.04.2025
$295,931
12.04.2025
$297,033
11.04.2025
$303,748
10.04.2025
$304,986
09.04.2025
$306,516
08.04.2025
$306,326
06.04.2025
$306,507
05.04.2025
$303,715
04.04.2025
$307,772
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7
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16036
ID новостройки на Realting
In CRM: 2360281
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни.

Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет.

В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70.

Персональный консьерж-сервис: бронирование ресторанов, индивидуальные занятия йогой, выездной спа на вилле, завтраки и романтические ужины от собственного ресторанного комплекса.

УК застройщика оценивает заполняемость юнитов в проекте на уровне 70–80%.

Оценка доходности от застройщика составляет от 12% в год со средней стоимостью посуточной аренды на уровне 180–200 долларов.

Расположение и объекты поблизости

Унгасан, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга.

Большая доля фото с Бали делается именно здесь, а Melasti Beach считается одним из самых живописных пляжей острова.

2 минуты на байке до Melasti Beach, 14 минут до курорта Savaya Bali, 25 минут до международного аэропорта.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$300,949
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Агентство
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