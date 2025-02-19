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Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$224,888
14.04.2025
$223,499
13.04.2025
$223,631
12.04.2025
$224,464
11.04.2025
$229,537
10.04.2025
$230,472
09.04.2025
$231,629
08.04.2025
$231,486
06.04.2025
$231,622
05.04.2025
$229,512
04.04.2025
$232,578
03.04.2025
$235,157
02.04.2025
$234,663
01.04.2025
$234,131
30.03.2025
$233,415
29.03.2025
$235,158
28.03.2025
$236,015
27.03.2025
$235,188
26.03.2025
$235,042
25.03.2025
$234,237
24.03.2025
$233,436
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ID: 20085
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In CRM: 2379047
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда.

Форма владения: лизхолд на 25 лет.

Прогноз арендной доходности от застройщика — 11–17%.

Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.

Заполняемость: 85%

Расположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Недвижимость в Убуде окупается быстрее, чем в других районах. Здесь аренда земли значительно дешевле, чем в Чангу или Семиньяке. Можно получать такую же прибыль, как и при дорогостоящей аренде земли у моря.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$224,888
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