Квартиры в новостройках в Бадунге, Индонезия

Северная Кута
78
Южная Кута
60
Чангу
60
Нуса-Дуа
16
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые рассве…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$348,194
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг. Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из: ресторана и бара переговорной комнаты для бизне…
Агентство
TRANIO
Karon Phuket
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$363,116
Стильный жилой комплекс состоит из 49 вилл площадью от 40 до 120 м2, на выбор есть дома с 1, 2 или 3 спальнями. Опционально можно построить террасу на первом этаже и на крыше дома. Благодаря каскадному расположению вилл на участке из каждого дома открывается вид на море. Преимущества застр…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$124,355
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли. Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан. Окончание строительства - февраль 2026 года. Преимущества Доходность - 14,6% годовых. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$134,204
Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает: Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады. Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$179,071
Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространст…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Чангу, Индонезия
от
$360,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты с живописным видом на берегу океана. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год. Апартаменты с укомплектованной кухней и техникой премиум-класса. Расположение в туристической локации в районе Берава. В трех минутах пешком от океана. Удобства: - Atlas Beach Club 9 мину…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
90.0
360,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$885,406
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. В продаже осталось всего 2 виллы! Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$119,380
Инфраструктура комплекса: персональный консьерж-сервис оборудованное место для занятий йогой коворкинг барбершоп салон красоты 2 ресторана тренажерный зал Окончание строительства - первая половина 2026 года. Преимущества Скидка 3% при единоразовой 100% оплате. Ожидаемая доходность - 17%. …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$676,490
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция включает: Частный лифт на пляж Инфинити-бассейн 68 метра на краю утеса Персональный консьерж-сервис уровня 5 звезд Ресторан и бар Фитнес-клуб и тренажерный зал Йога класс, танцевальная студия Джакузи, ледяна…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Показать все Жилой комплекс Green Village
Жилой комплекс Green Village
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 32 м²
3 объекта недвижимости 3
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина. Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песча…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Показать все Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 25–92 м²
44 объекта недвижимости 44
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Квартира 2 комнаты
92.0
320,000
Вилла
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Квартира
92.0
320,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Показать все Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Печату, Индонезия
от
$112,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$298,452
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 ми…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$99,484
Предлагаются гостиничные апартаменты с террасами и видами на океан. Резиденция сочетает в себе роскошный образ жизни, лучшие спа-процедуры и индивидуальные оздоровительные программы. Проект включает не только жилье премиум-класса, но и пространство в лучших традициях европейских оздоровитель…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Pererenan, Индонезия
от
$200,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 82 м²
1 объект недвижимости 1
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией. Апартаменты двухуровневые, современной планировкой: кухня-студия и спальня (60кв.м.) Полная дизайнерская отделка и полностью меблированные апартаменты, готовые к проживанию. 25 лет аренды с гарантированной возможностью продления. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
82.0
200,000
Агентство
DDA Real Estate
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Беноа, Индонезия
от
$190,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Апартаменты 1 этаж в апартаментах 1 спальня Бассейн Океан Площадь: Здание - 35 м² Цена: 190 000 $ (5 425 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 90 $ (26 280 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год …
Агентство
Baliray
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$161,164
Коллекция элегантных вилл в центре Нуса-Дуа, созданная для тех, кто ценит эстетику, комфорт и панорамные виды. Белоснежная архитектура, просторные интерьеры с естественным светом и панорамное остекление делают этот проект идеальным для отдыха. Особенности: Локация в эпицентре премиального к…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Показать все Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Кутух, Индонезия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 38–52 м²
3 объекта недвижимости 3
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс для тех, кто ценит активный образ жизни, свободу и стиль. 42 ЮНИТА 52 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон  44 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон 40 м2 жилая площадь жилая площадь + …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
135,000
Студия
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Показать все Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Унгасан, Индонезия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 29–147 м²
6 объектов недвижимости 6
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты:  АПАРТАМЕНТЫ ПЕНТХАУС 2 МИНУТЫ от Меласти, самого популярного пляжа на Бали от детской футбольной академии от крупных инфраструктурных объектов (рестораны, торговый и бизнес-ц…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Квартира 3 комнаты
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 25 лет (с возможностью продления). О…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$189,019
Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море. Концепцию комплекса создаёт …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$260,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
3 объекта недвижимости 3
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используют…
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Показать все Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Показать все Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Жилой комплекс *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Печату, Индонезия
от
$134,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 49–140 м²
8 объектов недвижимости 8
Инвестиционная возможность вне плана с рентабельностью инвестиций от 9,84 до 18,72% и прибылью от перепродажи от $39 733 - $123 540. Роскошный комплекс, ориентированный на устойчивое развитие, в отличном месте, предлагающий безопасный возврат от вилл, апартаментов с обслуживанием или гостини…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Квартира 2 комнаты
49.0
231,570
Вилла
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Застройщик
BIG BALI GROUP
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$158,180
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Ми…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Показать все Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Чангу, Индонезия
от
$160,676
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией. Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%. Апартаменты с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, аудиосистема в спа…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$497,420
Предлагаются виллы с бассейном, сауной и зоной для йоги. Резиденция располагает спа-центром, кафе, тренажерным залом, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Показать все Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Индонезия
от
$156,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 40–89 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный взнос - 25%. Расположение в самой модной локации, на главной улице Чангу - Бату Болонг. При перепродаже собственник оплачивает налог на прибыль - 10%. Пятизвездочный комплекс с уникальной ин…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0 – 49.1
156,000 – 224,603
Квартира 2 комнаты
89.2
340,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$426,188
В комплексе к продаже доступны последние односпальные апартаменты на третьем этаже и двуспальный пентхаус на втором этаже. Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром. Ожидаемая сдача комплекса: 4 квартал 2024. Преимущества Есть возможность частичн…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Показать все Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу, в 300 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
300,000
Квартира 2 комнаты
162.0
640,000
Агентство
ESTABRO
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Показать все Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$214,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$114,406
Элегантный жилой комплекс апартаментов и вилл предлагает своим будущим жильцам круглосуточный консьерж-сервис, инфинити-бассейн с красивым видом, СПА с массажными комнатами, летнее кафе и ресторан с доставкой в апартаменты, площадку для йоги, ледяную ванну, зоны для прогулок, паркинг на 65 м…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$378,038
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр. Преимущества скидка 5% при единоразовой 100% оплате полное юридическое сопровождение внутренняя отделка и меблирование разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи ROI - 17% прав…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Показать все Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
СВОЙ Berawa - это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Беравы - одном из самых престижных и ярких районов Бали. Здесь социальная жизнь острова находится прямо у вашего порога: лучшие рестораны, бары, три лучших пляжных клуба (Финны, Атлас, Ла-Бриса) и всего в 300 метрах о…
Застройщик
SWOI DEVELOPMENT
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Чангу, Индонезия
от
$139,516
Год сдачи 2023
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апар…
Застройщик
Samahita Group
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Показать все Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Индонезия
от
$170,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 48–162 м²
6 объектов недвижимости 6
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Представляем первый и единственный в своем роде клубный дом The Umalas Signature — идеальное сочетание роскошной жизни и выгодных инвестиций. Расположенный в самом сердце «трендового треугольника Бали» (Чангу, Семиньяк, Керобок…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
170,000 – 275,000
Квартира 2 комнаты
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Квартира 3 комнаты
162.0
730,000
Агентство
ESTABRO
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Показать все Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 31–49 м²
5 объектов недвижимости 5
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Застройщик
BREIG Property Investments
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,981
Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок. Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый,…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Показать все Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Индонезия
от
$124,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплексе с полной отделкой «под ключ». Установлена система «умный дом». Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7 в популярном районе Чангу. В окружении потрясающей природы и вблизи от океана. Современная арх…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$139,138
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан! Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$242,740
Архитектурная концепция комплекса вдохновлена солнцем - символом света, тепла и энергии. Застройщик стремился создать здания, которые передают чувство гармонии и спокойствия через минимализм и чёткие геометрические формы. Симметрия и линии, словно солнечные лучи, подчёркивают идею порядка и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 1 спальня Вид на океан Бассейн Тренажерный зал Площадь: Площадь объекта - 60,58 м² Цена: 240 000 $ (3 962 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 160 $ Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $ Выручка в год с уче…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$215,183
Небольшой комплекс в эко-тропическом стиле будет состоять всего из 9 квартир с общим бассейном. Из панорамных окон будет открываться вид на джунгли и океан. Leasehold — 50 лет. Оформление сделки: бронирование - 6000 долларов оформление сделки в течение 2 недель оплата (можно даже криптовалю…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Показать все Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$163,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 51–150 м²
5 объектов недвижимости 5
LOFT Умалас - современный жилой комплекс в тихом зеленом районе, окруженном виллами и рисовыми полями. Это идеальный выбор для семей: нет шумных мест поблизости и всего 7 минут на велосипеде до пляжа.Комплекс предлагает:Просторные двухуровневые таунхаусы и стильные апартаменты на чердакеСеме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
145,000
Вилла
75.0 – 150.0
185,000 – 400,000
Застройщик
SWOI DEVELOPMENT
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$574,221
Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр. Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всег…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$746,128
Предлагается просторная вилла с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивым садом, парковочным местом, зоной отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Если вы решите сдать виллу в аренду, чтобы максимизировать потенциал доходности в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Tibubeneng, Индонезия
от
$547,160
Мини-комплекс изысканных вилл "под ключ". На выбор есть виллы с 2 спальнями площадью 125,7 м2 и с 3 спальнями площадью 424 м2. Каждая вилла имеет персональный бассейн. Виллы с 3 спальнями имеют террасу на крыше с зоной барбекю. Особенности квартир качественный керамогранит на полу лестницы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$278,555
Проект состоит из 5 двуспальных вилл. С оборудованной террасы на крыше трехэтажной виллы виден океан, что сразу увеличивает арендный потенциал виллы. Удобные подъездные пути и автомобильный паркинг для каждого владельца, делают виллу комфортной для семейного отдыха. Виллы имеют очень красивы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$436,734
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$333,270
Предлагаются таунхаусы и вилла с бассейнами и парковочными местами. Комплекс состоит из виллы и 4 таунхаусов и располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Особенности квартир Вилла. Просторная и стильная гостиная в светлых тонах с панорамными окнами и и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Показать все Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Кутух, Индонезия
от
$124,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Расположенный в живописном районе Букит на острове Бали, этот комплекс апартаментов предлагает идеальное сочетание природы, комфорта и инвестиционной привлекательности. Инфраструктура и удобства: • Два изысканных ресторана, стильный бар и спа-центр для полноценного отдыха. • Совреме…
Агентство
Darton Global
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Показать все Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Pererenan, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Показать все Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн 2 этажа Парковка Умный дом Бесплатное членство в FINS Площадь:  Здание - 90 м² Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85%  Выручка в сутки с учетом загрузки  объекта в год - 200 $ (45 890 $) Прибыль с у…
Агентство
Baliray
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$139,875
Жилой комплекс состоит из апартаментов и вилл, СПА-центра (сауна и хамам), ресторана (шеф-повар из Франции), винного погреба и сигарного бара, спортзала и студии йоги, магазина, сада, вертолётной площадки, подземного паркинга и места для проведения мероприятий. В комплексе круглосуточно рабо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Показать все Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. Срок сдачи: 1 квартал 2026 года. В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа. Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
110,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$245,625
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полност…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Показать все Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Печату, Индонезия
от
$149,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы. Все видовые на океан с высоты 100 м. Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы. 5 мин до Паданг Пада…
Застройщик
BIG BALI GROUP
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Показать все Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Индонезия
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 64–131 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от аренды до 20 000$ в год. Бронирование: депозит 1000$ или эквивалент. Доступна рассрочка. Владение сроком на 29 лет с возможностью продления. Единственные апартаменты в уникальном комплексе на Бали…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.0
210,000
Квартира 2 комнаты
83.7
305,000
Квартира 3 комнаты
131.4
393,000
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чангу, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Вилла с дизайнерским ремонтом и мебелью. Вилла обладает частным бассейном, г…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$288,503
Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции. Особенности: обилие естественного света открытые террасы с видами на океан некоторые виллы имеют бассейны Удобства и оснащение в доме ТВ Кондиционеры Духовой шкаф Микроволновая печ…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$179,071
В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов. Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжны…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Унгасан, Индонезия
от
$92,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 25–110 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс с красивым видом на океан. Апартаменты и виллы с мебелью и красивым современным дизайном интерьера. Жилой комплекс ARDHANA с сервисом 5-звездочного отеля. Проект расположен в районе Букит. Вблизи пляж Меласти. Объект будет интересен как для постоянного проживания, так и для…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$174,097
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach. Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-це…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$176,982
113 апартаментов в 7 минутах на байке от пляжа Бату Болонг в самой модной локации Бали. Уникальное зданием с волнообразной крышей, которая воплощает идею идеальной волны для серфинга, отражая дух и страсть к жизни, гармонию с природой человека и воды. Концепт "Jungle roof" символизирует уваж…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$1,84 млн
Предлагается роскошная вилла с просторной зоной отдыха на крыше с видом на океан, тропическим садом и инфинити-бассейном. Высококачественная отделка, материалы премиум класса, удачные дизайнерские решения - всё самое лучшее реализовано в этом проекте. Невероятная пятикомнатная вилла отличает…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Показать все Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Жилой комплекс ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Pererenan, Индонезия
от
$181,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Апартаменты с террасой. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей. Долгосрочная аренда 28+30 лет. Уютные меблированные апартаменты с отделкой под ключ. Созданы для инвестиций или постоянного проживания. Жилой комплекс с развитой инфраструктурой для комфортного проживани…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$626,649
Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка. Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$198,968
Предлагаются виллы и апартаменты премиум класса. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Рентабельность от 15% в течение 7 лет. Р…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Показать все Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 37 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия