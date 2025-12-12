  1. Realting.com
Sanur Kaja, Индонезия
от
$373,065
Продаются меблированные виллы и таунхаусы с личными бассейнами и парковками в небольшом комплексе. Интерьер пропитан вдохновляющим духом Japandi, придавая вашему дому уникальный характер. Изысканная простота и способность подчеркнуть важные детали, создавая атмосферу элегантности и спокойств…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Санур, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 101–337 м²
3 объекта недвижимости 3
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
101.0
410,000
Квартира 2 комнаты
202.0
780,000
Квартира 3 комнаты
337.0
3,50 млн
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Санур, Индонезия
от
$253,684
Новый эксклюзивный комплекс современных таунхаусов в центре Санура идеально подойдет как для получения арендного дохода, так и для собственного проживания. Современный дизайн с использованием качественных материалов и высочайших стандартов. Особенности квартир Полностью меблированные дона, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Санур, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты   1 спальня Первая линия океана Развитая инфраструктура комплекса Вид на океан Площадь: Здание - 101 м² Цена: 490 000 $ (4 851 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду:  Загрузка - 70% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 280$ ( 102 200 $ в год )…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Sanur Kaja, Индонезия
от
$442,703
Предлагаются современные дуплексы и виллы с бассейнами и балконами. Некоторые дома имеют парковку. В интерьерах применены дерево, фасады из натурального камня, техника и фурнитура от известных мировых брендов. Лизхолд на 30 лет + продление на 25 лет. Особенности квартир Первый этаж: гостина…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
