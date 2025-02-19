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Жилой комплекс Номера в бутик-отеле для получения арендного дохода, центр Убуда, Бали, Индонезия

Малые Зондские острова, Индонезия
от
$94,953
14.04.2025
$94,367
13.04.2025
$94,422
12.04.2025
$94,773
11.04.2025
$96,916
10.04.2025
$97,310
09.04.2025
$97,799
08.04.2025
$97,738
06.04.2025
$97,796
05.04.2025
$96,905
04.04.2025
$98,199
03.04.2025
$99,288
02.04.2025
$99,079
01.04.2025
$98,856
30.03.2025
$98,553
29.03.2025
$99,289
28.03.2025
$99,651
27.03.2025
$99,302
26.03.2025
$99,240
25.03.2025
$98,900
24.03.2025
$98,562
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7
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24884
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422306
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова

О комплексе

Бутик-отель с 50 номерами, из окон которого открывается вид на каньон, джунгли и реку, прямо в самом центре духовного центра Бали. На территории отеля будут работать:

  • большой живописный инфинити бассейн с видом на джунгли
  • СПА с традиционными процедурами
  • ресторан для гостей

Отель рассчитан на краткосрочную аренду для туристов, приезжающих на несколько дней в Убуд с целью изучить все самые популярные достопримечательности Бали. Это обеспечивает высокую суточную ставку аренды по сравнению с долгосрочной арендой для жителей острова.

Особенности квартир

Интерьеры номеров выполнены в современном стиле, гармонично сочетающемся с уникальной атмосферой Убуда, создавая обстановку для полного расслабления и максимального комфорта. Натуральные материалы и природные оттенки помогают ощутить гармонию с окружающей природой как внутри отеля, так и за его пределами.

Преимущества
  • Удобная рассрочка без процентов
  • Номера будут готовы под ключ
  • Полное управление номерным фондом от застройщика
Инфраструктура
  • 30 м - коворкинг зона
  • 60 м- индийский ресторан
  • 70 м - спа и салон красоты
  • 90 м - итальянский ресторан
  • 150 м - вегетарианское кафе
  • 380 м - французский ресторан
Расположение и объекты поблизости

Бутик-отель расположен в самом центре Убуда. Всего 3 минуты ходьбы до тропы художников и 5 минут до храма Ubud Palace.

Местонахождение на карте

Малые Зондские острова, Индонезия

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Жилой комплекс Номера в бутик-отеле для получения арендного дохода, центр Убуда, Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$94,953
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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