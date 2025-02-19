Жилой комплекс Номера в бутик-отеле для получения арендного дохода, центр Убуда, Бали, Индонезия

Бутик-отель с 50 номерами, из окон которого открывается вид на каньон, джунгли и реку, прямо в самом центре духовного центра Бали. На территории отеля будут работать:
Отель рассчитан на краткосрочную аренду для туристов, приезжающих на несколько дней в Убуд с целью изучить все самые популярные достопримечательности Бали. Это обеспечивает высокую суточную ставку аренды по сравнению с долгосрочной арендой для жителей острова.Особенности квартир
Интерьеры номеров выполнены в современном стиле, гармонично сочетающемся с уникальной атмосферой Убуда, создавая обстановку для полного расслабления и максимального комфорта. Натуральные материалы и природные оттенки помогают ощутить гармонию с окружающей природой как внутри отеля, так и за его пределами.Преимущества
Бутик-отель расположен в самом центре Убуда. Всего 3 минуты ходьбы до тропы художников и 5 минут до храма Ubud Palace.