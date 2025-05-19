Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия

Presale нового блока апартаментов в первоклассном жилом комплексе. На выбор предлагаются студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн.

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн.

Инфраструктура комплекса:

Беговая дорожка вокруг комплекса

Гольф-карты до пляжа Бату-Болонг

Бассейн на крыше с живописными видами, шезлонгами и баром

Детский бассейн

Каскадные водопады

Зона для йоги

SPA-зона (сауна, хамам, джакузи, массажи)

Ресторан

Кинотеатр

Форма собственности: leasehold на 26 лет + продление на 20 лет.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Гарантированный доход по договору 8% первым 30 покупателям.

Доходность от посуточной аренды - 10-16%.

Нет ограничения по сроку проживания.

Беспроцентные платежи на 21 месяц.

Проект строится в зоне С1, которая позволяет ведение туристической, коммерческой деятельностей и позволяет использовать недвижимость для собственного проживания.

в 2 км от океана + расположение в центре Чангу. Это идеальная локация для посуточной и помесячной сдачи объектов на Airbnb и других букинг-сервисах.

топовые сёрф-споты. Это одно из самых популярных туристических направлений на Бали.

лучшие пляжные клубы на острове

торговый центр

ночные клубы и бары

продуктовые магазины

ПреимуществаИнфраструктураРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 4 минутах езды от пляжа. Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности.