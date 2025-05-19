  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$114,337
;
19
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26194
ID новостройки на Realting
In CRM: 2448110
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Presale нового блока апартаментов в первоклассном жилом комплексе. На выбор предлагаются студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн.

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн.

Инфраструктура комплекса:

  • Беговая дорожка вокруг комплекса
  • Гольф-карты до пляжа Бату-Болонг
  • Бассейн на крыше с живописными видами, шезлонгами и баром
  • Детский бассейн
  • Каскадные водопады
  • Зона для йоги
  • SPA-зона (сауна, хамам, джакузи, массажи)
  • Ресторан
  • Кинотеатр

Форма собственности: leasehold на 26 лет + продление на 20 лет.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Преимущества
  • Гарантированный доход по договору 8% первым 30 покупателям.
  • Доходность от посуточной аренды - 10-16%.
  • Нет ограничения по сроку проживания.
  • Беспроцентные платежи на 21 месяц.
  • Проект строится в зоне С1, которая позволяет ведение туристической, коммерческой деятельностей и позволяет использовать недвижимость для собственного проживания.
Инфраструктура
  • в 2 км от океана + расположение в центре Чангу. Это идеальная локация для посуточной и помесячной сдачи объектов на Airbnb и других букинг-сервисах.
  • топовые сёрф-споты. Это одно из самых популярных туристических направлений на Бали.
  • лучшие пляжные клубы на острове
  • торговый центр
  • ночные клубы и бары
  • продуктовые магазины
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 4 минутах езды от пляжа. Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,115
Резиденция в отельном комплексе
Kecamatan Karangasem, Индонезия
от
$178,956
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$200,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$119,309
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$188,904
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$114,337
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия
Batukandik, Индонезия
от
$268,691
Это современный премиальный комплекс, в котором будет все необходимое для отдыха и ярких эмоций: ресторан, люксовый SPА и панорамная сауна с видом на океан. Комплекс из 25 вилл находится на возвышении с видом на потрясающие закаты. Каждая вилла имеет личный бассейн и полностью меблирована. В…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс апартаментов с 5-звездочным облуживанием прямо на пляже, Сесех, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов с 5-звездочным облуживанием прямо на пляже, Сесех, Бали, Индонезия
Munggu, Индонезия
от
$297,524
Инновационный проект с экстраординарным дизайном в форме дракона и резиденциями в стиле кокона под управлением известного отдельного бренда Anantara. Проект станет первым премиальным комплексом на первой линии океана с резиденциями в Сесехе, предлагающим исключительную инфраструктуру: три ба…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$387,752
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр. Преимущества скидка 5% при единоразовой 100% оплате полное юридическое сопровождение внутренняя отделка и меблирование разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи ROI - 17% прав…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
07.09.2023
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
Показать все публикации