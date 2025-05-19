Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия

Presale нового блока апартаментов в первоклассном жилом комплексе. На выбор предлагаются студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн.
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн.
Инфраструктура комплекса:
Форма собственности: leasehold на 26 лет + продление на 20 лет.
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.Преимущества
Недвижимость находится в 4 минутах езды от пляжа. Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности.