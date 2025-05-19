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Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия

Кутух, Индонезия
от
$114,643
08.07.2025
$114,643
06.07.2025
$114,660
05.07.2025
$114,845
04.07.2025
$114,385
03.07.2025
$114,514
02.07.2025
$114,565
01.07.2025
$115,245
29.06.2025
$115,228
28.06.2025
$115,436
27.06.2025
$115,523
26.06.2025
$116,138
25.06.2025
$116,518
24.06.2025
$117,517
22.06.2025
$117,188
21.06.2025
$117,302
20.06.2025
$117,897
19.06.2025
$117,478
18.06.2025
$116,888
17.06.2025
$117,085
15.06.2025
$116,934
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23188
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414208
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

О комплексе

Элегантный жилой комплекс апартаментов и вилл предлагает своим будущим жильцам круглосуточный консьерж-сервис, инфинити-бассейн с красивым видом, СПА с массажными комнатами, летнее кафе и ресторан с доставкой в апартаменты, площадку для йоги, ледяную ванну, зоны для прогулок, паркинг на 65 машин.

Удобства и оснащение в доме
  • Оборудованные зарядки транспорта на собственной чистой энергии
  • Солнечные батареи
  • Спутниковый интернет StarLink
  • Бесплатные фирменные электро-шаттлы до пляжа каждые 10 минут
Преимущества

Гарантия 10 лет на конструктивные элементы.

Поддержка сделки на всех этапах.

Гарантия на сроки строительства.

Управляющая компания с более чем 15-летним опытом в управлении элитной недвижимостью берет на себя все аспекты посуточной аренды:

  • уборка и чистка бассейна
  • интернет, электричество, воду и газ
  • охрана и вывоз мусора
  • реновация апартаментов и уход за садом
  • уплата налогов с арендной деятельности
  • оплата ежемесячных коммунальных услуг
  • маркетинг и заселение арендаторов
Расположение и объекты поблизости
  • Пандава - 3 минуты
  • Нуса-Дуа - 7 минут
  • Пантаи - 8 минут
  • Меласти - 10 минут
  • Ньянг Ньянг - 15 минут
  • Улувату - 20 минут
  • Пляж Дримленд - 24 минуты
  • Платная трасса до аэропорта - 27 минут

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

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Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$114,643
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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