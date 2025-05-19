Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия

Элегантный жилой комплекс апартаментов и вилл предлагает своим будущим жильцам круглосуточный консьерж-сервис, инфинити-бассейн с красивым видом, СПА с массажными комнатами, летнее кафе и ресторан с доставкой в апартаменты, площадку для йоги, ледяную ванну, зоны для прогулок, паркинг на 65 машин.

Оборудованные зарядки транспорта на собственной чистой энергии

Солнечные батареи

Спутниковый интернет StarLink

Бесплатные фирменные электро-шаттлы до пляжа каждые 10 минут

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Гарантия 10 лет на конструктивные элементы.

Поддержка сделки на всех этапах.

Гарантия на сроки строительства.

Управляющая компания с более чем 15-летним опытом в управлении элитной недвижимостью берет на себя все аспекты посуточной аренды:

уборка и чистка бассейна

интернет, электричество, воду и газ

охрана и вывоз мусора

реновация апартаментов и уход за садом

уплата налогов с арендной деятельности

оплата ежемесячных коммунальных услуг

маркетинг и заселение арендаторов

Пандава - 3 минуты

Нуса-Дуа - 7 минут

Пантаи - 8 минут

Меласти - 10 минут

Ньянг Ньянг - 15 минут

Улувату - 20 минут

Пляж Дримленд - 24 минуты

Платная трасса до аэропорта - 27 минут

Расположение и объекты поблизости