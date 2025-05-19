Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия

Элегантный жилой комплекс апартаментов и вилл предлагает своим будущим жильцам круглосуточный консьерж-сервис, инфинити-бассейн с красивым видом, СПА с массажными комнатами, летнее кафе и ресторан с доставкой в апартаменты, площадку для йоги, ледяную ванну, зоны для прогулок, паркинг на 65 машин.Удобства и оснащение в доме
Гарантия 10 лет на конструктивные элементы.
Поддержка сделки на всех этапах.
Гарантия на сроки строительства.
Управляющая компания с более чем 15-летним опытом в управлении элитной недвижимостью берет на себя все аспекты посуточной аренды: