  2. Грузия
  3. Батуми
  Жилой комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Батуми, Грузия
от
$115,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Адрес
Параметры
Описание
Медиа
ID: 27367
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

  Страна
    Грузия
  Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Номера в отеле Wyndham Residences Batumi. Гонио.

Резиденции Wyndham Батуми – уникальный 25-этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Wyndham.

Wyndham Branded Резиденции воплощают строгие стандарты Wyndham International, сочетая выдающееся качество с современным дизайном.

Этот инвестиционный проект обещает высокий уровень комфорта и функциональности, что делает его отличным выбором для инвесторов, ищущих высокую доходность в престижной среде.

В стоимость входит отделка под ключ, что означает наличие всего необходимого оборудования: стиральной машины, кондиционера, телевизора, железной и гладильной доски, холодильника, электропечи, электрического чайника, кофеварки.

Доход до 14% годовых!
60 дней для собственного отпуска в год!

Договор аренды с Wyndham на 20 лет!
Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).

Скидка 30%
Никаких взносов до декабря 2027 года!

2 категории комнат:

  • Студии
  • Комната площадью 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
  • Комнаты с одной спальней
  • Комната площадью 46,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Сложная инфраструктура:

  • Подземная парковка на 73 машины
  • Ухоженный частный пляж с обслуживанием
  • Ресторан и кафе
  • Зона отдыха с летним баром
  • Бассейн для купания
  • Фитнес-зал
  • Детская комната
  • Зал заседаний
  • Зимний сад

Местонахождение:

  • Курортная деревня Гонио
  • К морю - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км

Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Realting.com
Перейти
