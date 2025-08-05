  1. Realting.com
Апарт-отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Батуми, Грузия
от
$115,000
BTC
1.3679021
ETH
71.6975977
USDT
113 698.7181705
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27366
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Номера в отеле Wyndham Residences Batumi. Гонио.

Резиденции Wyndham Батуми – уникальный 25-этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Wyndham.

Wyndham Branded Резиденции воплощают строгие стандарты Wyndham International, сочетая выдающееся качество с современным дизайном.

Этот инвестиционный проект обещает высокий уровень комфорта и функциональности, что делает его отличным выбором для инвесторов, ищущих высокую доходность в престижной среде.

В стоимость входит отделка под ключ, что означает наличие всего необходимого оборудования: стиральной машины, кондиционера, телевизора, железной и гладильной доски, холодильника, электропечи, электрического чайника, кофеварки.

Доход до 14% годовых!
60 дней для собственного отпуска в год!

Договор аренды с Wyndham на 20 лет!
Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).

Скидка 30%
Никаких взносов до декабря 2027 года!

2 категории комнат:

  • Студии
  • Комната площадью 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
  • Комнаты с одной спальней
  • Комната площадью 46,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Сложная инфраструктура:

  • Подземная парковка на 73 машины
  • Ухоженный частный пляж с обслуживанием
  • Ресторан и кафе
  • Зона отдыха с летним баром
  • Бассейн для купания
  • Фитнес-зал
  • Детская комната
  • Зал заседаний
  • Зимний сад

Местонахождение:

  • Курортная деревня Гонио
  • К морю - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км

Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.

