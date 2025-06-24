  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Gardens Batumi.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Gardens Batumi.

Батуми, Грузия
от
$54,000
BTC
0.6423192
ETH
33.6666981
USDT
53 388.9633149
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27322
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Next Gardens – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Гонио.

Комплекс состоит из двух блоков, каждый из которых имеет свою этажность - 14 и 16 соответственно.

В проекте доступны к продаже апартаменты с разнообразной планировкой квартир от студий до квартир с двумя спальнями площадью от 29,2 м2 -114,2 м2.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.

Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.

Без% рассрочка до 2027 года!

Доход от аренды в размере до 12% годовых!

3 категории апартаментов:

  • Студии от 23,4 м2
  • Апартаменты с одной спальней от 48,5 м2
  • Апартаменты с двумя спальнями от 81,4 м2


Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Бассейн на крыше
  • Панорамные рестораны и бары
  • Фитнес-центр
  • Сауну
  • Коворкинг
  • Коммерческие площади
  • Лобби
  • Подземная парковка
  • Круглосуточная охрана

Расположение:

  • Курортный поселок Гонио
  • До моря - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Батуми, Грузия
от
$38,307
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$56,000
Апарт - отель Old City Panorama
Тбилиси, Грузия
от
$105,000
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
$156,763
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Gardens Batumi.
Батуми, Грузия
от
$54,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$178,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Family Club. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Хашури, Грузия
от
$63,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом "Lux Blue Wave" (СС)
Многоквартирный жилой дом "Lux Blue Wave" (СС)
Батуми, Грузия
от
$49,665
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижн…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
28.02.2025
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
Показать все публикации