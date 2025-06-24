Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Gardens Batumi.

Next Gardens – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Гонио.
Комплекс состоит из двух блоков, каждый из которых имеет свою этажность - 14 и 16 соответственно.
В проекте доступны к продаже апартаменты с разнообразной планировкой квартир от студий до квартир с двумя спальнями площадью от 29,2 м2 -114,2 м2.
Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.
Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.
Без% рассрочка до 2027 года!
Доход от аренды в размере до 12% годовых!
3 категории апартаментов:
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
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