Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Gardens Batumi.

Next Gardens – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Гонио.

Комплекс состоит из двух блоков, каждый из которых имеет свою этажность - 14 и 16 соответственно.

В проекте доступны к продаже апартаменты с разнообразной планировкой квартир от студий до квартир с двумя спальнями площадью от 29,2 м2 -114,2 м2.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.

За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.

Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.

Без% рассрочка до 2027 года!

Доход от аренды в размере до 12% годовых!

3 категории апартаментов:

Студии от 23,4 м2

Апартаменты с одной спальней от 48,5 м2

с одной спальней от 48,5 м2 Апартаменты с двумя спальнями от 81,4 м2



Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Бассейн на крыше

Панорамные рестораны и бары

Фитнес-центр

Сауну

Коворкинг

Коммерческие площади

Лобби

Подземная парковка

Круглосуточная охрана

Расположение:

Курортный поселок Гонио

До моря - 50 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.