  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Батуми, Грузия

Таунхаус Home
Таунхаус Home
Батуми, Грузия
от
$218,583
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 147 м²
Комплекс таунхаусов c панорамными видами на море и горы ?Гонио Объект сдаётся в 4 квартале 2024 года? Внешняя инфраструктура: ?Зелёная зона ?Гонио-Апсаросская крепость ?Супермаркет Внутренняя инфраструктура: ?️Паркинг ?‍?охрана и видеонаблюдение ?детская площадка ?? Ба…
Property of Georgia
Таунхаус Polo Villas Avenue
Таунхаус Polo Villas Avenue
Батуми, Грузия
от
$290,000
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Avenue площадью 167 м². На первом этаже: просторная гостиная, кухня, ванная комната и кладовая. На втором этаже: 3 спальни, 2 санузла и кладовая. Имеется задний двор с высаженными пальмами и 2 парковочных места перед домом. Дом…
Polo Villas Batumi
Коттеджный поселок Summer
Коттеджный поселок Summer
Батуми, Грузия
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Жилой комплекс Summer — это современное пространство созданное для комфортной жизни, работы и отдыха. Комплекс расположен в шаговой доступности от моря и окружён вечнозелёной природой. Современная архитектура, продуманные планировки и развитая инфраструктура делают его идеальным для всей сем…
GulfStream
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Батуми, Грузия
от
$242,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 148–197 м²
11 объектов недвижимости 11
Продается двухэтажные таунхаусы в Батуми в комплексе Polo Signature площадью147- 189 м.кв. На первом этаже большая гостиная, кухня, ванная. На втором этаже 4 спальни и 2 санузла. Имеется задний двор и 2 парковочных места для машины перед домом. Дома полностью укомплектованы мебелью и т…
Polo Villas Batumi
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Батуми, Грузия
от
$294,000
Год сдачи 2024
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 800 метров до самого чистого пляжа на побережье 550 метров до ближайшей автобусной остановки 10км до крупнейшего торгового центра Батуми 8км до международного аэропорта Батуми 6,6км до грани…
universal23
Таунхаус HOME
Батуми, Грузия
от
$230,319
Количество этажей 3
Площадь 147 м²
Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Батуми! Пассивный доход до $2000 в месяц уже в этом году при сдаче в долгосрочную аренду! Ипотека от 8% и рассрочка от застройщика 0% до 36 месяцев. Срок сдачи – декабрь 2024.  Уголок спокойствия…
One Development
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Батуми, Грузия
от
$129,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Продажа домов в Батуми — Sunny Cottage.  3-комнатные виллы в районе Аэропорт.  Доступны в зеленом каркасе или "под ключ" с качественной отделкой. Благоустроенный двор, Бассейн. Монолитно-каркасная технология строительства. Наземный паркинг. Просторные, уютные виллы с продуманной планир…
GulfStream
