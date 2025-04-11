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Таунхаус HOME

Батуми, Грузия
от
$230,319
;
4
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ID: 19870
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Батуми! Пассивный доход до $2000 в месяц уже в этом году при сдаче в долгосрочную аренду! Ипотека от 8% и рассрочка от застройщика 0% до 36 месяцев.

Срок сдачи – декабрь 2024. 

Уголок спокойствия у моря в природном ландшафте с городским комфортом и инфраструктурой. HOME – это выгодная инвестиция: до 70% доходность от перепродажи, 13,9% пассивный доход от посуточной аренды. 

Есть всё для комфортной жизни: бассейн с подогревом, лаунж-зона, обслуживание комплекса, паркинг, благоустроенная территория, спортивные и игровые площадки.

Идеальное расположение: 

  • 8 минут до чистых пляжей Гонио;

  • 10 минут до центра города;

  • 10 минут до ТРЦ «Метро Сити»;

  • 8 минут до аэропорта.

Чтобы узнать о таунхаусах, доступных для покупки – свяжитесь с нами.

С удовольствием ответим на все ваши вопросы, звоните или пишите – успейте выбрать свой таунхаус на выгодных условиях до окончания строительства!  Предложение от застройщика, 0% агентской комиссии!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 146.7
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD Цена по запросу

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Таунхаус HOME
Батуми, Грузия
от
$230,319
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