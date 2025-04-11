Таунхаус Home

Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Батуми! Пассивный доход до $2000 в месяц уже в этом году при сдаче в долгосрочную аренду! Ипотека от 8% и рассрочка от застройщика 0% до 36 месяцев.

Срок сдачи – декабрь 2024.

Уголок спокойствия у моря в природном ландшафте с городским комфортом и инфраструктурой. HOME – это выгодная инвестиция: до 70% доходность от перепродажи, 13,9% пассивный доход от посуточной аренды.

Есть всё для комфортной жизни: бассейн с подогревом, лаунж-зона, обслуживание комплекса, паркинг, благоустроенная территория, спортивные и игровые площадки.

Идеальное расположение:

8 минут до чистых пляжей Гонио;

10 минут до центра города;

10 минут до ТРЦ «Метро Сити»;

8 минут до аэропорта.

Чтобы узнать о таунхаусах, доступных для покупки – свяжитесь с нами.

С удовольствием ответим на все ваши вопросы, звоните или пишите – успейте выбрать свой таунхаус на выгодных условиях до окончания строительства! Предложение от застройщика, 0% агентской комиссии!