ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Квартиры
Квартиры с бассейном на Кипре
Муниципалитет Агиос Афанасиос
39
Empa
35
Сообщество Ebas
35
Гермасойя
25
Сообщество Хлорака
22
Chloraka
21
Паралимни
20
Dali
17
Сообщество Муттаякас
15
Церковное Сообщество
14
Tsada
10
Kiti
7
Айя-Напа
7
Лакатамия
6
koinoteta pyrgou lemesou
5
Polis Chrysochous
5
Полис
5
Протарас
5
Palodeia
3
Сообщество Мандрия
3
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
302 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
3
172 м²
4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
2
172 м²
4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
3
151 м²
5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
3
2
151 м²
5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
356 м²
5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
4
2
356 м²
5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
34 м²
1
Мечтаете о рае на земле? Представляем грандиозный проект на первой береговой линии в Газивер…
€59,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
3
1
60 м²
1
Новый проект будет расположен на Северном Кипре в районе Бахчели. В проекте всего будет 12 ж…
€162,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
80 м²
1/4
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
4
1
45 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе Комплекс включает 988 объе…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
5
212 м²
4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
3
212 м²
4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
1
1
39 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый проект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Се…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
55 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый проект в Йенибогаз на Северном Кипре, который будет сос…
€163,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
38 м²
1
Новый проект расположен в самом сердце Эсентепе, состоящий из 522 квартир, от студий до 1-, …
€146,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Akrotiri, Кипр
3
1
38 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый проект в окружении тропического сада на Северном Кипре …
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
88 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€232,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
46 м²
1
Представляем вам новый роскошный проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект состоит и…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
54 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€180,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
72 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€174,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном
Akrotiri, Кипр
4
1
43 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в одном из самых инвестиционно-привлекательны…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
35 м²
1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
€163,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Akrotiri, Кипр
3
1
50 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на оз…
€187,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с рестораном
Sotira, Кипр
3
1
61 м²
14
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
€91,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Akrotiri, Кипр
3
1
42 м²
1
Предложение для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость на Северном Кипре. Особенностью …
€127,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном
Akrotiri, Кипр
3
1
35 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Йенибогаз. Проект расположился на оз…
€116,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Akrotiri, Кипр
4
3
37 м²
1
В районе Бахчели полным ходом идет строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятн…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
201 м²
3/1
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,43 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
170 м²
3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
120 м²
1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€750,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
11
Типы недвижимости на Кипре
пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости на Кипре
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL