Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном на Кипре

;
Лимасол
9
муниципалитет Пафос
2321
муниципалитет Ларнака
1526
Пейя
359
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
349 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 17/37
Возвышаясь над сверкающим Средиземным морем, эта изысканная резиденция с тремя спальнями воп…
$3,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
TOP TOP
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/4
Этот современный пентхаус, расположенный на престижных холмах Агиос-Афанасиос, сочетает в се…
$2,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Просторные 2-комнтаные апартаменты площадью 75,82 кв.м. на 1-ом этаже строящегося комплекса …
$415,129
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном прибрежном районе Като Пафос, всего в 600 метрах от моря, этот со…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается современная квартира с 2 спальнями в комплексе Downtown Residences, в центре Като …
$498,734
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 4/4
Этот великолепный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в самом сердце престижного района Ка…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Этаж 4/4
Цена: 1 340 000 евро + НДС Подробности о пентхаусе 402А: Пол - Четвертый Спальни - 3 Чистая…
$1,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Апартаменты Panorama — Современная средиземноморская жизнь в Героcкипу, Пафос Апартаменты…
$334,445
Оставить заявку
Квартира 1 комната в район Фамагуста, Кипр
Квартира 1 комната
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Готовые к переезду апартаменты с видом на бассейн!Опыт мирного и качественного проживания в …
$122,831
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ALSOS — Современная двухкомнатная квартира в Анавáргос, Пафос Двухкомнатная квартира расп…
$328,578
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Продромос, Кипр
Квартира 1 спальня
Продромос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся: современная 1-спальная квартира в Berengaria Residence с высоким уровнем отделки …
$318,017
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Финикария, Кипр
Квартира 1 спальня
Финикария, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся стильная 1-спальная квартира в Flow, предлагающая современный комфорт и городскую …
$319,412
Оставить заявку
Квартира 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Luma Genesis — Modern One-Bedroom Apartment in Paphos Современная однокомнатная квартира …
$193,626
Оставить заявку
Квартира 8 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 8 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 8
Площадь 579 м²
Этаж 18/23
Пентхаус "Император", занимающий целых шесть этажей, является жемчужиной этого знакового про…
$18,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Продается: современная двухкомнатная квартира в Noble, Пафос. Эксклюзивный дом состоит всего…
$475,265
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 4/4
Этот исключительный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в самом сердце престижного района …
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Этот бутиковый жилой комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря, рядом с престижной…
$4,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Thrinia, Кипр
Квартира 3 спальни
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается просторный пентхаус с 3 спальнями в комплексе Emblem, центр Пафоса. Пентхаус предл…
$792,108
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Цена: 1 300 000 евро + НДС Подробности о пентхаусе 401B: Пол - Четвертый Спальни - 3 Чистая…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Продаётся просторная 3-спальная квартира в Cypress Grove, идеально подходящая для семейного …
$730,758
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
La Bella — Современная двухкомнатная квартира в Геро́скипу, Пафос Проект La Bella предлаг…
$357,915
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
B103 – 1 спальня | 1 ванная | 52 м² внутренняя + 15 м² крытая веранда | Общая крытая площадь…
$338,691
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Продается элегантная квартира с двумя спальнями в одном из самых престижных прибрежных жилых…
$1,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Nocturna Shores Apartments это престижный жилой комплекс на набережной в самом сердце нового…
$2,47 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Vista Gardens, Кипр. Современный проект от на…
$236,507
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Продаётся роскошная 1‑спальная квартира на первой линии в Capri House, где элегантность побе…
$319,412
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Продаётся: просторная и элегантная 2-спальная квартира в закрытом комплексе с премиальными у…
$516,337
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
CIRVIS — Современные двухкомнатные квартиры в Пафосе Двухкомнатные квартиры в комплексе C…
$422,457
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
CIRVIS — Современные однокомнатные квартиры в Пафосе Однокомнатные квартиры в комплексе C…
$258,168
Оставить заявку

Типы недвижимости на Кипре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти