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Квартиры в Протарас, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 5 спален с лифтом в Протарас, Кипр
Квартира 5 спален с лифтом
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Blue Waves Villa - одна из 7 роскошных пляжных вилл, которые расположены на самых спокойных …
€3,10 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,80 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Протарасе. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€295,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€665,000
Квартира 1 комната с furnishings, под аренду, с патио в Протарас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings, под аренду, с патио
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЁТСЯуютная квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в первоклассном комплексе в район…
€155,000
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