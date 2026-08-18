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Квартиры в Протарасе, Кипр

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89 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Этаж 3
3 Спальня Квартира в спокойном прибрежном городе Протарас, этот исключительный жилой проект …
$2,80 млн
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,52 млн
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Продается по проекту: этот современный апартамент предлагает 130 м² жилой площади, продуманн…
$1,60 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$2,69 млн
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Квартира 1 спальня в Паралимни, Кипр
Квартира 1 спальня
Паралимни, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Полностью отремонтированная и меблированная однокомнатная квартира на втором этаже пляжного …
$232,983
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Продается современная квартира на стадии строительства, предлагающая 100 квадратных метров к…
$1,68 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$1,13 млн
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,44 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$1,43 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Расположенный в престижном прибрежном районе Пернера, этот эксклюзивный комплекс роскошных в…
$617,062
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Апартаменты расположены в Протарасе, в непосредственной близости от города Паралимни, а такж…
$280,076
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$2,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Расположенный в самом сердце Пернеры - одного из самых привлекательных прибрежных районов Ки…
$799,211
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эти роскошные виллы идеально расположены в самом центре Протараса - всего в нескольких минут…
$913,986
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Расположенный в спокойном и живописном туристическом районе Пернера в Протарасе, этот замеча…
$623,040
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Расположен в одном из самых популярных регионов Протараса, который активен в течение всего г…
$285,984
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2
Этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает уникальное сочетание современной элегантности и …
$845,148
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современный проект идеально расположен в Протарасе, Фамагуста. Лучшие рестораны и модные мес…
$289,714
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитой лазурной бухты Fi…
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
2 Спальня Квартира в спокойном прибрежном городе Протарас, этот исключительный жилой проект …
$1,73 млн
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Квартира 5 комнат в Паралимни, Кипр
Квартира 5 комнат
Паралимни, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 205 м²
Откройте для себя уникальную коллекцию элегантных вилл с 4 и 5 спальнями, расположенных всег…
$917,778
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,44 млн
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Расположенный в престижном прибрежном районе Пернера, этот эксклюзивный комплекс роскошных в…
$694,207
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается: Новый апартамент на этапе строительства в самом сердце Протараса, предлагающий ид…
$1,14 млн
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Квартира 4 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 4 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 293 м²
Этаж 3
4 Спальня Квартира в спокойном прибрежном городе Протарас, этот исключительный жилой проект …
$2,69 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$1,58 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти роскошные виллы идеально расположены в самом центре Протараса - всего в нескольких минут…
$798,291
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продаются современные 2-спальные апартаменты в комплексе Fig Tree Residences, Протарас. А…
$807,367
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