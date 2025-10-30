Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Pera Pedi, Кипр

Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
The property is an agricultural land located in Pera Pedi village of Limassol. The land …
$63,867
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Residential Land of 7070 sqm located in Pera Pedi village is available now. The land is in …
$342,557
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Residential land of 11037sqm located in Pera Pedi village in Limassol. The land is in H6 zon…
$522,544
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
