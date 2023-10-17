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Квартиры в Geri, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Geri, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 5
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
€739,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Geri, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр Предлагаются просторные ква…
€254,000
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