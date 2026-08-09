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Квартиры в Yeri, Кипр

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58 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$330,891
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Квартира в Yeri, Кипр
Квартира
Yeri, Кипр
Площадь 335 м²
Трехэтажное здание, расположенное в Лациа-Гери, Никосия. В пределах участка находится трехэт…
$445,239
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этот красивый дом, полностью отремонтированный в 2025 году, расположен в тихом жилом районе …
$407,705
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$176,907
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этот изысканный пентхаус является шедевром современной элегантности и изысканности. Предлага…
$413,614
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$291,040
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$279,627
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$388,053
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$180,331
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Расположенный в тихом районе Джери, этот уютный дом с 3 спальнями предлагает комфортную жизн…
$360,435
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$241,995
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$371,846
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$359,520
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$176,907
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$279,627
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$289,214
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$176,907
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$178,336
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Комната 3 комнаты в Yeri, Кипр
Комната 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 225 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в районе Лакатамия - провинция Никосия, площадью 225 к…
$325,946
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Мидл - провинция Лимассол, площадью 88 кв.м.м. кры…
$279,954
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Athanasios - Limassol Province, w…
$290,287
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
$277,124
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатной квартиры в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
$290,287
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
$278,627
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Nikolaos - Limassol Province, w…
$278,627
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
$278,627
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Петру и Павлу - провинция Лимассол, площадью 75 кв…
$287,952
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 117 м²
For sale under construction two bedroom floor apartment in Faneromeni - Larnaka province. It…
$256,735
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