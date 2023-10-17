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Квартиры в Лимассоле, Кипр
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133 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с паркетом
Лимасол, Кипр
2
76 м²
4
Новая резиденция с парковкой в престижном районе, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаменты с…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Лимасол, Кипр
3
80 м²
3
Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр Предлагаются апартамен…
€385,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Лимасол, Кипр
4
89 м²
3
Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаменты с террас…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом
Лимасол, Кипр
3
80 м²
6
Новая резиденция в престижном районе, рядом с центром Лимассола, Кипр Предлагаются апартаме…
€275,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
4
118 м²
4
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются квартиры с большими терра…
€1,08 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
80 м²
Этот жилой комплекс представляет собой мультикультурное и устойчивое сообщество с 315 кварти…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
78 м²
1
В самом центре Лимассола расположено трехэтажное здание из шести квартир с двумя спальнями. …
€310,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
95 м²
3
Новый проект будет построен в престижном районе Наафи. Этот проект будет роскошным и совреме…
€430,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
119 м²
1
Новый проект будет расположен в одном из лучших мест Лимассола, Пантея. Современный дизайн з…
€830,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
122 м²
1
Современная трехкомнатная квартира, расположенная в районе Закаки. Расположен в закрытом ком…
€770,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
78 м²
3
В самом центре Лимассола расположено трехэтажное здание из шести квартир с двумя спальнями. …
€365,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
80 м²
1
Резиденция идеально расположена на окраине оживленного Лимассола. Наше превосходное располож…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
102 м²
2
Резиденция идеально расположена на окраине оживленного Лимассола. Наше превосходное располож…
€410,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
109 м²
4
Продается пентхаус с 3 спальнями и садом на крыше в районе Закаки в Лимассоле. Квартира явля…
€660,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
87 м²
1
Новый проект будет расположен в одном из лучших мест Лимассола, Пантея. Современный дизайн з…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1
50 м²
MAJOR LEADSGated сообщество с собственными удобствами бассейн тренажерный зал и сауна Прести…
€286,548
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Лимасол, Кипр
2
77 м²
Новое ультрасовременное закрытое сообщество, состоящее из шести роскошных кондоминиумов, рас…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с Pool
Лимасол, Кипр
1
49 м²
4
Закрытая резиденция с бассейном в престижном развивающемся районе, рядом с морем и полем для…
€208,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
1 577 м²
5
Продается квартира площадью 1577 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом э…
€3,13 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
4
134 м²
2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€501,228
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Лимасол, Кипр
3
108 м²
1/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Лимасол, Кипр
3
103 м²
1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€333,600
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
3
97 м²
3/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€320,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Лимасол, Кипр
4
142 м²
2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€326,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Лимасол, Кипр
4
160 м²
1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€505,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Лимасол, Кипр
2
1
70 м²
1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€246,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
2
2
103 м²
1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
1
1
64 м²
1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€270,000
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Квартира 1 спальня с furnishings
Лимасол, Кипр
2
1
87 м²
1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Лимасол, Кипр
1
84 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиа Фила - Лимассол. Квартира находится на третьем этаже…
€190,000
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Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр
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