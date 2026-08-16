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Квартиры в Айя-Напе, Кипр

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119 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 486 м²
Этаж 25/26
В знаменитой башне Twisted Tower в районе Айя-Напа-Марина — единственном жилом высотном здан…
$10,38 млн
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John Taylor Cyprus
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Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Этаж 25/25
Высоко возвышаясь над гаванью, как с суши, так и с моря видны две башни, ставшие символом эт…
$10,50 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$334,517
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 934 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$382,534
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$282,048
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 814 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$325,439
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$328,523
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Raya Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов и вкл…
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Площадь 5 733 м²
Описание объекта: СКРЫТЫЙ ЖЕМЧУЖИНА B202
$171,284
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 23/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$2,07 млн
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MYSPACE
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
В этой квартире с 2 спальнями есть все, что нужно для регулярного короткого отпуска или длит…
$726,063
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 4/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,68 млн
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MYSPACE
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$346,507
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Айя-Напы. Застройка состоит только из…
$512,558
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$279,764
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 9/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$987,248
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Квартира 5 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 716 м²
Виллы располагаются вокруг прекрасного пляжа с мелкозернистым песком. Эти 11 эксклюзивных ви…
$9,54 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$261,493
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 814 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$341,426
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Высоко над пристанью возвышаются две знаковые башни, видимые как с суши, так и с моря. Башни…
$714,181
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Айя-Напы. Застройка состоит только из…
$568,922
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 14/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,86 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Уютная 3-комнатная квартира в Айя-Напе. Ключевые особенности Современный закрытый комплекс …
$1,24 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$276,338
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Высоко над пристанью возвышаются две знаковые башни, видимые как с суши, так и с моря. Башни…
$1,71 млн
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Raya Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов и вкл…
$211,250
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$340,512
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Этот курортный комплекс представляет собой элитный проект из 41 роскошной виллы в редком и э…
$2,75 млн
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Квартира 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$2,67 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$258,068
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Nils Ott Real Estates
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