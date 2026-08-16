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Квартиры в Арадиппу, Кипр

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663 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$295,815
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$208,525
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$203,676
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$193,977
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$184,278
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$198,826
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TekceTekce
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предназначена для тех, кто…
$421,900
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$457,058
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$461,907
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предназначена для тех, кто…
$269,143
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$482,517
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$189,127
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот элегантный жилой комплекс представляет ультрасовременные апартаменты с двумя и тремя сп…
$257,553
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
This project is located in Larnaca, just 2 km to metropolis Mall, in addition to many amenit…
$330,891
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Элегантный пентхаус с высококачественной отделкой, частной парковкой и выделенным хранилищем…
$360,435
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Современная жизнь в новом жилом центре Ларнаки Эта 2-комнатная квартира расположена в процв…
$325,211
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Этаж 6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$754,955
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Красивый проект, расположенный в районе Арадиппу в Ларнаке. Этот проект имеет очень легкий д…
$308,492
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Новый жилой проект. Проект расположен в очень эксклюзивном и престижном городском районе Ара…
$285,644
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Просторный пентхаус с 2 кроватями плюс пространство для 2 дополнительных комнат на крыше и б…
$295,438
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этот современный жилой проект в новом тихом районе Арадиппу предлагает продуманные апартамен…
$193,808
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Площадь 71 м²
2-этажный закрытый комплекс, состоящий из 18 квартир, игровой площадки и спортзала. Спроекти…
$230,442
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3
Эта 2-спальная квартира, расположенная в очень востребованном районе Арадиппу, Ларнака, пред…
$301,982
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 3
Эта современная 2-комнатная квартира расположена в очень востребованном районе Арадиппу, Лар…
$307,789
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Эта 2-комнатная квартира в Арадиппу, Ларнака предлагает идеальное сочетание пространства, ко…
$319,404
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Это новый жилой проект. Проект расположен в очень эксклюзивном и престижном городском районе…
$295,438
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
Стильная однокомнатная квартира на втором этаже современного, высококачественного внепланово…
$180,028
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Подобно тому, как волны формируют берег, архитектура формирует движения вашего жизненного оп…
$278,894
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Расположенная в этом современном жилом комплексе в Арадиппу, квартира предлагает современный…
$319,305
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Представляем исключительный жилой проект, расположенный в одном из самых востребованных райо…
$342,514
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