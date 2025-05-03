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Квартиры около гольф-клуба на Кипре

Лимасол
77
муниципалитет Пафос
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Никосия
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муниципалитет Ларнака
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Названный в честь и расположенный в самой высокой точке курорта, спокойствие, которое вы чув…
$750,269
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