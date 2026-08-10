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Квартиры в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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386 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$946,516
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Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$1,35 млн
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Квартира в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира
Агиос Тихонас, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$588,687
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Расположенная на престижной набережной в Агиос Тихонас, эта однокомнатная квартира пользуетс…
$201,799
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новая разработка, расположенная в Агиос Тихонас, Лимассол. В 5 минутах от отеля St Raphael M…
$536,613
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 1/5
Эта элегантная и уникальная квартира с 3 спальнями расположена всего в 100 метрах от Средизе…
$1,79 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Откройте для себя исключительный роскошный жилой комплекс в Лимассоле, идеально расположенны…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Стильный комплекс, состоящий из двух блоков и сорока восьми квартир, расположен в красивом с…
$1,23 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Откройте для себя исключительный роскошный жилой комплекс в Лимассоле, идеально расположенны…
$1,13 млн
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Квартира 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Площадь 398 м²
Эта замечательная вилла расположена в спокойном, живописном и престижном районе Агиос Тихона…
$2,30 млн
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Продается: потрясающая квартира перепродажи, расположенная в желанной туристической зоне Аги…
$455,167
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Новая застройка расположена в самых красивых частях Лимассола с беспрепятственным видом на м…
$437,211
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 комнаты
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этот новый эксклюзивный бутик-комплекс обещает роскошный стиль жизни в нескольких шагах от С…
$998,541
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Совершенно новое, мирное закрытое сообщество в Лимассоле, созданное для тех, кто ценит споко…
$425,431
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Квартира 1 комната в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 комната
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Восхитительный, роскошный проект изысканного дизайна позволяет насладиться захватывающим дух…
$784,106
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Расположенная в престижном районе Агиос Тихонас, эта элегантная однокомнатная квартира предл…
$881,104
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой современной многоэтажной квартире, идеально р…
$1,95 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Стильный комплекс, состоящий из двух блоков и сорока восьми квартир, расположен в красивом с…
$1,23 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Этаж 5
Этот эксклюзивный комплекс из 23 резиденций, включая два фирменных пентхауса, расположен в п…
$2,28 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Three (3) Bedroom Beachfront Apartment расположен на 5-м этаже высотного здания в Лимассоле,…
$1,73 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Роскошная 2-комнатная квартира в эксклюзивном проекте, расположенном в районе Агиос Тихонас …
$944,904
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Расположенный в одном из самых престижных и сформировавшихся прибрежных районов Лимассола, э…
$2,21 млн
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Эта 4-комнатная квартира на втором этаже рядом с набережной Аматус в Лимассоле сочетает в се…
$756,438
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Эта 4-комнатная квартира на втором этаже рядом с набережной Аматус в Лимассоле сочетает в се…
$756,438
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 3/3
Эта удобная трехкомнатная квартира также имеет большой жилой, обеденный и кухонный план и ле…
$1,06 млн
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MYSPACE
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Этаж 21/24
Современная квартира в стадии строительства в престижном районе Айос Тихонас. Это просторное…
$6,45 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$3,07 млн
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Квартира в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира
Агиос Тихонас, Кипр
Земля доступна в прекрасной деревне Агиос Тихонас. Легкий доступ и всего в нескольких минута…
$1,73 млн
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Красивая недвижимость в стадии строительства в Агиос Тиконас. Арматура и крепления имеют выс…
$2,07 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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