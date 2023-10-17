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Квартиры в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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110 объектов найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
€5,50 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются современные ви…
€1,19 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются элитные…
€630,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр Предлагаются кварт…
€629,000
Квартира 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Отдельные просторные квартиры построены по самым высоким стандартам, обеспечивают приватност…
€2,95 млн
Квартира 1 спальня в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Этаж 1
Продается роскошная, современная квартира с 1 спальней, расположенная в новом проекте на скл…
€367,000
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Этаж 1
Уютная 3-спальная квартира, расположенная в закрытом комплексе в туристической зоне Лимассол…
€550,000
Квартира 2 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Новый потрясающий проект в одном из самых востребованных районов Лимассола, Агиос Тихонас. В…
€570,000
Квартира 4 комнаты в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Основные преимущества знаковой архитектуры от ведущего бюро из Лондона дышащий морской ампер…
€1,69 млн
Квартира 2 комнаты в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 2
Площадь 98 м²
Проектирование роскошных резиденций такой красоты и предоставление интеллектуального система…
€1,51 млн
Квартира 2 комнаты в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Потрясающее безмятежное пригородное развитие, расположенное в самых красивых частях острова …
€635,696
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
€380,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Площадь 701 м²
Количество этажей 5
Виллы с садами, террасами и бассейнами, с видом на море, в живописном городке Агиос Тихонас,…
€2,95 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
€500,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Количество этажей 8
Престижные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
€660,000
Квартира 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Испытайте прибрежную жизнь в лучших из них в этой хорошо освещенной просторной квартире, рас…
€1,87 млн
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этот проект, эксклюзивная резиденция, обещает роскошный бутик-образ жизни с высококачественн…
€2,12 млн
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этот проект, эксклюзивная резиденция, обещает роскошный бутик-образ жизни с высококачественн…
€855,000
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этот проект, эксклюзивная резиденция, обещает роскошный бутик-образ жизни с высококачественн…
€915,000
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эти исключительные современные апартаменты с двумя спальнями предлагают выдающийся дизайн и …
€1,90 млн
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Комплекс расположен прямо на набережной на участке площадью 8000 м2, в самом дорогом и прест…
€3,46 млн
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Откройте для себя воплощение современной роскошной жизни в престижном комплексе квартир в Аг…
€1,65 млн
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Откройте для себя воплощение современной роскошной жизни в престижном комплексе квартир в Аг…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Откройте для себя воплощение современной роскошной жизни в престижном комплексе квартир в Аг…
€1,30 млн
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Откройте для себя воплощение современной роскошной жизни в престижном комплексе квартир в Аг…
€815,000
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/7
Продается квартира площадью 175 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/7
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€815,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€1,74 млн
Квартира 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Башня, идеально расположенная в нескольких шагах от красивой лазурной береговой линии Лимасс…
€5,53 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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