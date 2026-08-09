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Квартиры в Palodeia, Кипр

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52 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продается просторный отдельно стоящий дом, строящийся в желательном районе Палодеи. Эта совр…
$1,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в спокойном холмистом пригороде Лимассола — Палод…
$366,226
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Новый проект, расположенный в районе Палодии, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслабл…
$307,581
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом продуманно разработан для обеспечения комфорта,…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современное жилое и коммерческое развитие в Палодии, Лимассол. Проект включает в себя 12 про…
$322,880
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом предназначен для обеспечения комфортной семейно…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современное жилое и коммерческое развитие в Палодии, Лимассол. Проект включает в себя 12 про…
$322,880
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Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 1-комнатная, 1-комнат…
$199,415
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продается просторный отдельно стоящий дом, строящийся в желательном районе Палодеи. Эта совр…
$1,47 млн
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошная вилла на продажу в Лимассоле. Недвижимость находится на 4 этажах в общей сложности…
$1,84 млн
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом предназначен для обеспечения комфортной семейно…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Эта современная квартира, расположенная в Палодее, предлагает комфортный образ жизни в тихом…
$354,526
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
2 Спальня - Современная жизнь в Палодии (блоки A & B) Эта 2-комнатная квартира является част…
$325,211
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом продуманно разработан для обеспечения комфорта,…
$1,05 млн
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Квартира 3 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
3-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 3-комнатная, 2-комнат…
$383,285
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Испытайте современную элегантность и изысканную жизнь в этом доме с 4 спальнями, предназначе…
$1,12 млн
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом продуманно разработан, чтобы обеспечить комфорт…
$1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 1-комнатная, 1-комнат…
$214,872
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Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 1-комнатная, 1-комнат…
$203,257
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English, Русский
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Испытайте современную элегантность и изысканную жизнь в этом доме с 4 спальнями, предназначе…
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2
2-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 2-комнатная, 2-комнат…
$325,211
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Теперь на рынке есть роскошная, современная, отдельно стоящая 4-спальная строящаяся вилла с …
$1,38 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
2 Спальня - Современная жизнь в Палодии (блоки A & B) Эта 2-комнатная квартира является част…
$348,441
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Квартира 2 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 2 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в спокойном холмистом пригороде Лимассола — Палод…
$290,656
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1
2-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 2-комнатная, 2-комнат…
$319,404
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом продуманно разработан, чтобы обеспечить комфорт…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
2-комнатная квартира - просторная и функциональная жить Жизнь и ужин Яркая жилая и обеденная…
$301,982
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Откройте для себя современную внеплановую резиденцию, предназначенную для комфорта, эффектив…
$1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 1-комнатная, 1-комнат…
$214,872
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English, Русский
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Откройте для себя современную внеплановую резиденцию, предназначенную для комфорта, эффектив…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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