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Квартиры в Palodeia, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Палодея, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Палодея, Кипр
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с верандами и парков…
€458,000
Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€328,000
Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€248,000
Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€216,000

Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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