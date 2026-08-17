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Квартиры в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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172 объекта найдено
Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в районе Пареклисия в Лимассоле в зоне G3, коэффициент покрытия …
$218,941
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эта престижная двухкомнатная квартира расположена в потрясающей 14-этажной башне у восточног…
$2,20 млн
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Тщательно разработанная с максимальной оригинальностью, новая закрытая резиденция красиво со…
$248,168
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя будущий дом в этой очаровательной 1-комнатной квартире, в настоящее время …
$276,557
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$345,697
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Он расположен в деревне Пареклисия, которая находится в 5 минутах от Лимассола. Недвижимость…
$144,040
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Последние 2 квартиры на продажу в проекте расположены в Пареклисии, всего 6 квартир в проект…
$259,702
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$399,105
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя будущий дом в этой очаровательной 1-комнатной квартире, в настоящее время …
$276,557
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Он расположен в деревне Пареклисия, которая находится в 5 минутах от Лимассола. Недвижимость…
$144,040
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Потрясающий, непрерывный вид на море. Расположенный на окраине популярной деревни Пареклисия…
$460,929
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Эта современная однокомнатная квартира расположена в современном жилом комплексе в тихом рай…
$262,236
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$345,697
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$409,074
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/3
Современная двухкомнатная квартира в тихом пригороде Идеально подходит для небольших семей и…
$376,487
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира (Unit 5) на 1-м этаже современного жилого комплекса в тихом…
$401,035
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Расположенный на живописной возвышенности престижного района Айос Тихонас, этот камерный зак…
$745,793
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Исключительная возможность приобрести жилой участок площадью 3011 кв.м. в востребованном рай…
$749,009
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Эта стильная двухкомнатная квартира расположена в современном жилом комплексе в спокойном ра…
$404,755
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Эта стильная двухкомнатная квартира расположена в современном жилом комплексе в спокойном ра…
$370,550
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Продаётся по плану: эта красивая квартира в Айос Тихонас предлагает современную жизнь в вост…
$787,277
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Пентхаус в Пареклисия, Кипр
Пентхаус
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Роскошный трехкомнатный пентхаус с большой террасой в Парекклисии Этот потрясающий пентхаус…
$512,294
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$362,981
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта квартира с 1 спальней и 1 ванной …
$263,746
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Современная 2-комнатная двухкомнатная квартира (Unit 1) на первом этаже, современная жилая з…
$537,365
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$399,105
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$397,551
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Откройте для себя эту стильную однокомнатную квартиру, расположенную на первом этаже бутиков…
$274,723
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$397,551
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$362,981
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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