Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Koinoteta Chloraka, Кипр

;
Chloraka
372
Квартира Удалить
Очистить
372 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Этот камерный проект современных вилл расположен в одном из давно сложившихся жилых районов …
$1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Этот проект состоит из 32 безупречно спроектированных квартир, каждая из которых предлагает …
$647,773
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
1 Квартира спальня. Жители могут выбирать из стильных студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями…
$268,307
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эксклюзивный проект, состоящий из 8 современных апартаментов. Расположен в Хлораке, в Мелано…
$415,603
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
CIRVIS — Современные двухкомнатные квартиры в Пафосе Двухкомнатные квартиры в комплексе C…
$398,988
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
По поводу собственности Роскошная, отдельно стоящая вилла, расположенная в спокойном районе…
$564,638
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается: Прекрасно отремонтированная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Хлорак…
$580,153
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Chloraka, Кипр
Студия 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
Квартира-студия. Жители могут выбирать из стильных студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями и …
$205,511
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
2 Квартира спальня. Равное внимание уделяется акустической среде. Дверцы патио с полной высо…
$381,724
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Люксури ТРИ БЕДРУМ ВИЛЛА С НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ВИЗОВАМИ МОРА!!! Эта роскошная вилла расположена…
$955,851
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивный проект, состоящий из 8 современных апартаментов. Расположен в Хлораке, в Мелано…
$531,048
Оставить заявку
Квартира в Chloraka, Кипр
Квартира
Chloraka, Кипр
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в Хлораке, Пафос. Потрясающий к…
$9,22 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Роскошные резиденции на вершине холма, расположенные в Хлораке, всего в нескольких минутах х…
$494,346
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
По поводу собственности Роскошная, отдельно стоящая вилла, расположенная в спокойном районе…
$564,638
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Cirvis Residences — это закрытый жилой комплекс в Нижней Хл…
$416,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Расположенная в самом сердце Хлораки, эта эксклюзивная закрытая разработка предлагает стиль …
$429,607
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Испытайте современное Средиземноморье, проживая в этой эксклюзивной коллекции из 20 резиденц…
$282,313
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Продается просторная отдельно стоящая вилла в спокойном районе Хлоракаса. Эта ухоженная пере…
$869,363
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный бутик-комплекс в Пафосе – 2 и 3 спальни Откройте для себя стильный новый жилой …
$417,141
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Эта просторная 3-комнатная квартира предназначена для возвышенного прибрежного проживания, п…
$455,748
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Современные прибрежные апартаменты с бассейном с крышей в Хлораке, Пафос Расположенный в во…
$294,965
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Этот новый проект включает в себя два жилых блока с 32 роскошными квартирами, с вариантами п…
$358,194
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
CIRVIS — Современные двухкомнатные квартиры в Пафосе Двухкомнатные квартиры в комплексе C…
$422,457
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается просторная внеплановая квартира в живописном районе Хлоракас. Этот современный бло…
$241,988
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Потрясающая полностью отремонтированная 3-комнатная квартира на первом этаже в Хлораке, Пафо…
$271,803
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 комната в Chloraka, Кипр
Квартира 1 комната
Chloraka, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Скрытый среди прибрежного ландшафта Хлораки, этот камерный жилой проект задуман как коллекци…
$514,218
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошный проект расположен в живописном месте с потрясающим видом на море, всего в 5 минута…
$355,202
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Роскошные дизайнерские резиденции в Хлораке, Пафос. Расположен всего в 1 км от Средиземного …
$304,055
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Современная бутик-квартира в Хлораке, Пафос Расположенный в очень желательном районе Хлорак…
$320,513
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Эта современная 2-комнатная квартира предлагает изысканное средиземноморское жилье в одном и…
$346,138
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти