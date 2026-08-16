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Квартиры в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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161 объект найдено
Квартира 3 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Мы рады сообщить о нашем недавно завершенном проекте реконструкции комплекса. Расположенный …
$708,279
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этот потрясающий жилой комплекс расположен в тихом районе Пиргоса, Лимассол, предлагая широк…
$415,297
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этот потрясающий жилой комплекс расположен в тихом районе Пиргоса, Лимассол, предлагая широк…
$413,973
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$491,719
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этот потрясающий жилой комплекс расположен в тихом районе Пиргоса, Лимассол, предлагая широк…
$389,341
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/5
Эксклюзивный курорт, главная элитная набережная Лимассола, спроектированная в сотрудничестве…
$838,736
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
2-комнатная квартира Beachfront - Пиргос, Лимассол Эта престижная двухкомнатная квартира ра…
$2,09 млн
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$298,018
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$300,715
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Квартира в Пиргос, Кипр
Квартира
Пиргос, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Пиргос в Лимассоле, в зоне Ga4, 10% покрытие, плотность…
$69,139
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$525,076
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$298,018
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$465,411
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этот новый жилой комплекс является пространством для элиты, предлагая в общей сложности 85 с…
$1,19 млн
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Квартира 4 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Эта роскошная вилла, расположенная в живописном районе Лимассола Пиргос, предлагает идеально…
$1,44 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Этаж 4/7
Подробная информация о квартире G502: Внутренняя площадь - 145 м² Крытая веранда - 45 м² …
$2,35 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Современный проект расположен в деревне Пиргос, Лимассол. Всего в десяти минутах от пляжей с…
$691,848
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$246,560
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Потрясающий вид на море Новая вилла под ключ рядом с ST RAPHAEL 5 STAR HOTEL и Marina в Пирг…
$1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Пиргос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пиргос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Расположенный в спокойной жилой части Пиргоса, этот камерный проект из четырёх semi-detached…
$611,004
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Квартира 4 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Потрясающий вид на море Новый готовый проект виллы в туристической зоне Пиргос, в Лимассоле …
$1,26 млн
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$379,644
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/3
Продается: Современная двухкомнатная квартира, в настоящий момент находится на стадии строит…
$757,719
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Квартира в Пиргос, Кипр
Квартира
Пиргос, Кипр
Земля 1533 м2 в Пиргосе Земля 1533 м2 в этом недавно построенном жилом районе Пиргоса. Земля…
$337,162
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этот новый жилой комплекс является пространством для элиты, предлагая в общей сложности 85 с…
$1,07 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Современный проект расположен в деревне Пиргос, Лимассол. Всего в десяти минутах от пляжей с…
$372,533
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$428,892
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Комплекс состоит из 4 блоков с широким выбором 1, 2, 3 и 4 спальных апартаментов, дуплексов …
$1,07 млн
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этот потрясающий жилой комплекс расположен в тихом районе Пиргоса, Лимассол, предлагая широк…
$291,262
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/14
Изключителен двустайно апартамент е предложен за продажба в знакова сграда на плажа до Марин…
$1,85 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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