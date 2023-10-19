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Квартиры в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

трехкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Добро пожаловать в эту необыкновенную роскошную квартиру с 2 спальнями, занимающую более 100…
€1,35 млн
Квартира 3 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Добро пожаловать в эту роскошную квартиру с 3 спальнями, предлагающую просторную жилую площа…
€1,35 млн
Квартира 3 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Расположен всего в 350 м от моря, это единственное сооружение на береговой линии Лимассола, …
€5,00 млн
Квартира 4 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 4 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Элитные, полностью меблированные апартаменты с четырьмя спальнями расположены в выгодном мес…
€2,90 млн
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с сауной в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с сауной
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 4
Площадь 351 м²
Park Tower – это 11-ти этажное здание клубного типа для состоятельного общества. Уникальный …
€4,39 млн

Параметры недвижимости в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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